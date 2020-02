Clizia Incorvaia Grande Fratello Vip, sempre più in crisi: “la colpa è di Eleonora Giorgi”

Grande Fratello Vip, Clizia è ancora in crisi, le parole di Eleonora Giorgi l’hanno destabilizzata, intanto Antonella Elia e Patrick si avvicinano

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti tra tensioni e piccole gioie dei concorrenti, ma questa settimana alcuni di loro stanno passando un brutto momento. Clizia è certamente tra quelli più preoccupati, soprattutto dopo le parole di Eleonora Giorgi.

Il discorso della Giorgi ha infatti riportato l’ex di Sarcina con i piedi per terra. E’ sta Clizia stessa a dirlo e a farla tornare nella realtà, ma questo non le ha tolto la crisi. La storia con Paolo sembra adesso essere bloccata, e la Incorvaia non sa cosa fare.

Inutili i tentativi di Pago di rassicurarla, Clizia ha detto che da mamma lei capisce la Giorgi. Tuttavia, non le è chiaro perché stavolta ha detto che lei e Paolo sono totalmente diversi. La prima volta che era entrata nella casa aveva detto ben altro!

Clizia Incorvaia riflette sulle parole della Giorgi

Un bel rompicapo per la, Incorvaia che non si dà pace e non riesce a comprendere come mai la Giorgi abbia cambiato idea. La prima volta aveva incoraggiato la loro relazione, adesso invece aveva fatto marcia indietro.

Pago ha ribattuto che magari è stato proprio perché ha visto che stava nascendo un sentimento. Secondo lui non appena approfondiscono la conoscenza lei entrerà nei loro cuori e tutto sarà a posto. Nel frattempo, altri due concorrenti della casa cercano di avvicinarsi.

Stiamo parlando di Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Dopo la violenta litigata e le battute durante la diretta, la Elia era molto arrabbiata. Tuttavia, in piena notte Patrick stava preparando una camomilla e ha chiesto alla Elia se ne volesse una. Lei ha accettato e fra i due adesso sembra ci sia una tregua.

Antonella Elia si sente incompresa

Le liti della settimana hanno sfiancato Antonella Elia, che nonostante tutto crede ancora di essere vittima e di non avere colpe. In realtà, tutti i concorrenti hanno avvertito la sua instabilità e anche la Volpe ha cercato di tenderle la mano.

Tuttavia, alcune sue espressioni lasciano basiti i concorrenti, come quella che gli altri le devono chiedere scusa in ginocchio. In uno sprazzo di lucidità però la Elia ha detto di non sentirsi a proprio agio e di non essere capace di tornare amica con gli altri.

Perciò ha anche detto che comprende la cosa e che comunque fanno bene ad eliminarla. Come finirà? Staremo a vedere!