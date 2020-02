Uomini e Donne, ecco la verità sul tradimento di Lorenzo Riccardi

La verità sul tradimento

Nelle ultime settimane sui social sta circolando una notizia che ha spiazzato i fan del programma Uomini e Donne. Nonostante alcuni partecipanti del Trono classico si siano messi in gioco per ottenere visibilità, altri hanno trovato l’amore.

Tra questi c’è l’ex tronista Lorenzo Riccardi, il quale scelse un anno fa Claudia Dionigi. La loro storia ha appassionato e continua a far sognare il pubblico di Maria De Filippi. Per risolvere il problema della distanza, sono andati a convivere a Roma e hanno allargato la famiglia con un cagnolino. Purtroppo il ragazzo è al centro del gossip per un suo presunto gesto d’infedeltà.

‘Ero presente quella sera nel locale e ho visto tutte le dinamiche della scena’

La verità sul tradimento è stata riferita dal diretto interessato, poiché ha voluto mettere a tacere il pettegolezzo. Ha dichiarato che si tratta di una menzogna, in quanto non permetterà a terzi di rovinare il suo rapporto con Claudia.

Quest’ultima appare raggiante sul suo profilo Instagram, dunque sembra che non abbia dato peso alla notizia. I follower sostengono il loro idolo, però delle ragazze hanno deciso di dire la loro sull’accaduto. Hanno riferito di aver trascorso una serata nella stessa discoteca in cui si era recato Lorenzo.

Ha iniziato a scherzare con donne presenti nella sua area riservata fino a superare il limite. Sia lui che i suoi amici hanno bevuto al punto tale da assumere atteggiamenti non appropriati con chi li circondava. Non a caso Lorenzo in persona ha pubblicato delle storie in cui mostra il suo essere particolarmente allegretto. Tuttavia ciò non ha turbato Claudia, la quale ha invitato gli utenti social a non tornare più sull’argomento.

Lorenzo contro Carlo

Oltre alla questione del tradimento, Lorenzo è menzionato anche per le continue discussioni con il tronista Carlo Pietropoli. In più di un’occasione ha espresso il suo disappunto vedendo delle esterne. Ha ribadito spesso di avere lui un ruolo più importante, dunque da per scontato che siano le altre a fare qualcosa di concreto.

Come se non bastasse non ha dei modi galanti nei confronti del prossimo quando discute, così Lorenzo ha perso le staffe. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari sostengono il suo pensiero perché Carlo dovrebbe scendere da piedistallo e mettersi sullo stesso piano delle corteggiatrici.