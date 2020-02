Michele Cucuzza GF Vip rivelazioni choc “ecco chi recita nella casa”

Spuntano le rivelazioni di Michele Cucuzza, secondo il giornalista Antonella è un’ottima attrice, è lei quella che recita, ed è lei la vera stratega

Fra i concorrenti usciti dalla casa del Grande Fratello Vip Michele Cucuzza è uno di quelli che ha parlato con molta obiettività. Il giornalista e conduttore ha infatti svelato le strategie della Casa, e ha fatto delle rivelazioni choc proprio sulla Elia.

In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del reality show condotto Signorini Cucuzza ha quindi espresso la sua opinione. Le sue parole hanno lasciato tutti stupiti, soprattutto riguardo a quanto sta accadendo fra Antonella e Patrick.

Per cominciare, ha detto che la sua esperienza è stata bellissima e non gli ha pesato stare fuori casa per tanto tempo. Essendo un giornalista, infatti, Cucuzza ha detto di essere abituato a stare per molto tempo fuori. Ha anche aggiunto di essere molto legato ad Adriana, Barbara, Licia, Antonio, Denver e Fabio.

Michele Cucuzza definisce Antonella Elia un’attrice

Cucuzza ha però detto di essere in ottimi rapporti con tutti, ma in cuor suo spera che a vincere il reality sia Adriana. Fra tutti i concorrenti secondo lui è quella che lo merita di più, è concreta, sa come essere una leader ed è anche obiettiva. Per lui non è affatto una stratega, come qualcuno della casa l’ha definita. Cucuzza ha anche le idee molto chiare su quanto avvenuto in diretta tra Antonella e Patrick.

Il giornalista ha definito Patrick una persona dolce e simpatica, mentre Antonella, anche se è una sua amica, è un’attrice. La rivelazione di Cucuzza arriva inaspettata, il giornalista ha detto che la Elia sa recitare e anche molto bene. Ha anche raccontato che una sera fingeva addirittura di saper leggere i fondi del caffè e inventava tutto sul momento.

Cucuzza esprime la sua opinione sul possibile vincitore

Nell’intervista Cucuzza non ha risparmiato le sue opinioni su chi potrebbe vincere il reality. Prima ha puntato ancora una volta la sua attenzione su Adriana, che definisce meritevole perché dotata di capacità di guida.

Per il giornalista anche Antonio potrebbe essere però fra i possibili vincitori. Fra gli uomini secondo lui proprio Zequila potrebbe arrivare alla fine e vincere. Anche se è vanitoso, è molto simpatico e piace anche tanto.

Fra le donne però anche Licia potrebbe vincere, in quanto è una donna forte, e non bisogna dimenticare Clizia. Anche la Incorvaiaper Michele Cucuzza potrebbe risultare la vincitrice di questa edizione.