Andrea Iannone svela il motivo della crisi con Giulia De Lellis

Andrea Iannone svela il motivo

Nelle ultime ore sui social stanno circolando le notizie relative alla storia d’amore di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Da tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sta pubblicando foto con la sua dolce metà, dunque i fan si sono preoccupati.

Nonostante si stia parlando di una crisi abbastanza grave, i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo. Il loro silenzio sta allarmando, dato che non mettono a tacere i pettegolezzi che potrebbero compromettere la loro relazione. Per questo motivo sono intervenute le persone a loro più vicine per spiegare la loro assenza sui social in qualità di coppia.

La richiesta di Andrea

Andrea Iannone svela il motivo della crisi. Di fatto non c’è, in quanto ha solo vietato alla fidanzata di condividere delle foto di coppia. Da quando è finito al centro delle polemiche per la questione del doping, non ha più voluto mostrarsi al pubblico.

Non sta affrontando serenamente il tutto, ma si sta battendo per far valere la sua innocenza. Può contare sul sostegno di Giulia, la quale ha deciso di accontentare la sua richiesta. Tuttavia ad alimentare i dubbi è un particolare che non è passato inosservato. La giovane ha pubblicato una Instagram Story in cui si allena nella palestra che frequenta l’ex Andrea Damante.

Si sono recati lì lo stesso giorno e non si sono posti alcun problema nel renderlo pubblico. Sono stati fotografati in altre occasioni, in cui si nota la complicità di un tempo. Anche se sono passati anni, c’è chi crede che potrebbero tornare insieme.

‘Parliamo di matrimonio e figli, certi valori ci accomunano’

Qualche anno fa Giulia aveva confessato in un’intervista di pensare alle nozze con Iannone. Per un periodo ha messo all’anulare sinistro un anello con diamante. Un pegno d’amore che aveva fatto pensare all’arrivo della splendida notizia. Purtroppo Giulia non ha ricevuto alcuna proposta, ma in compenso hanno optato per la convivenza nel Lugano. Se la crisi fosse vera, probabilmente avranno accantonato l’idea del matrimonio. Ci sarà un lieto fine o si diranno addio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.