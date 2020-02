Grande Fratello Vip, le parole di Francesco Monte su Teresanna Pugliese

Le parole di Francesco

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha avuto inizio con uno scontro verbale tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. La donna ha parlato di aver subito una violenza fisica in seguito a uno spintone avvenuto all’ora di cena.

In realtà i video hanno dimostrato che non c’è stato nulla di compromettente, dunque Elia è stata costretta a ritirare l’accusa fatta. Subito dopo Alfonso Signorini ha presentato le nuove concorrenti per la gioia del pubblico maschile. Tra queste c’è l’ex di Francesco Monte, ovvero l’ex corteggiatrice Teresanna Pugliese. Secondo i telespettatori nella casa potrebbe entrare il ragazzo, dato che sicuramente si parlerà della loro relazione ormai archiviata.

‘Non sono per niente facile, sono un po’ complicata’

Le parole di Francesco su Teresanna non sono ancora arrivate, però è probabile che presto il bel pugliese esprimerà il suo parere. In effetti la ragazza, ai tempi della loro storia, gli ha detto di non condividere il suo desiderio di stare davanti alle telecamere.

Non a caso, dopo una serata in una discoteca di cui era l’ospite d’onore, l’ha tradita con un’altra che ha rivelato l’accaduto a Uomini e Donne. Teresanna non gli ha creduto, così hanno preso strade diverse. Attualmente lui è fidanzato con Isabella De Candia mentre lei ha reso padre di uno splendido bambino suo marito.

Ha una carriera da influencer ed è spesso presente tra gli opinionisti dei programmi di Barbara D’Urso. Il fatto che ormai stia in televisione ha lasciato molto pensare ai fan di Francesco. Sta facendo un qualcosa che gli ha sempre fatto pesare. Inoltre sono certi che tornerà a parlare della loro storia d’amore per avere maggiore visibilità. Se sarà davvero così sperano che il loro idolo non cada nel tranello.

‘Ho intenzione di smascherare qualche donna’

Prima di entrare nella casa del Gf Vip, Teresanna ha ammesso di essere una persona dal carattere forte e non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. Ha aggiunto che il suo intento sarà smascherare alcuni concorrenti che secondo il suo parere stanno giocando sporco.

Tra questi c’è Adriana Volpe che non perderà di vista. Il suo ingresso cambierà senza dubbio gli equilibri del gruppo ormai consolidato. Per averne la certezza, non bisogna far altro che attendere le nuove puntate.