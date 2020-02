Elettra Lamborghini vota per Salvini? La risposta che nessuno si aspettava

Elettra Lamborghini vota Lega? Daria Bignardi, nel suo programma L’Assedio in onda ogni mercoledì, sul canale Nove, ha intervistato la cantante ed ereditiera. La Lamborghini viene dal successo al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”. La canzone si è classificata al 21esimo posto nella classifica finale, però sta avendo un buon successo in radio.

Chi è Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini, 25 anni, è figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio e, dunque, appartenente alla famiglia che dà il nome alla nota azienda produttrice di automobili di lusso. Elettra Lamborghini, durante la sua carriera come personaggio di spettacolo, si è dapprima esibita in varie discoteche milanesi e poi è andata ospite in vari programmi, come il Grand Hotel Chiambretti e Super Shore.

È stata tra le protagoniste del programma Riccanza e, per un certo periodo, è stata ospite fissa dei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso. Da qualche anno, è anche cantante e, dopo delle collaborazioni con Gue Pequeno e Sferaebbasta, ha inciso il suo primo singolo Pem Pem, che le è valsa due dischi di platino.

La Lamborghini ha anche inciso un album in studio chiamato Twerking Queen ed uscito nel 2019. Nel 2020, ha partecipato al Festival di Sanremo condotto da Amadeus portando in gara tra i big il brano “Musica (e il resto scompare)”.

La cantante vota Lega?

Elettra Lamborghini vota per Matteo Salvini? La “Twerking Queen”, come si fa lei chiamare, è stata ospite del programma “L’Assedio” condotto da Daria Bignardi ed in onda sul canale Nove ogni mercoledì sera. Elettra Lamborghini ha parlato della sua famiglia, del successo di “Pem Pem” e della partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

Dopodiché, si è anche esibita con una timida esibizione di “twerking”. Alla fine dell’intervista, Daria Bignardi ha chiesto ad Elettra Lamborghini se è andata a votare alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna che si sono tenute il 26 gennaio.

La Lamborghini ha risposto di “si”, però non ha voluto dire chi ha votato. La Bignardi, allora, le ha chiesto se è rimasta soddisfatta dell’esito delle elezioni. La cantante ha risposto con un sorriso un pò malinconico. Le elezioni sono state vinte dal PD rappresentato dal governatore Stefano Bonaccini e, dall’espressione della Lamborghini, in molti sui social hanno insinuato che abbia votato la Lega e, dunque, la candidata Lucia Borgonzoni.