Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi, la confessione: “Braccio rotto dopo aver fatto l’amore nella…”

Valeria Marini: incidente sotto la doccia per il compagno Gianluigi Martini

Nel nuovo numero di Novella 2000, il magazine di gossip diretto da Roberto Alessi, è contenuto uno strano pettegolezzo che riguarda Valeria Marini e il suo nuovo fidanzato Gianluigi Martini. Qualcosa che ha lasciato tutti i lettori senza parole. Nel dettaglio, quest’ultimo si sarebbe fatto male al braccio dopo una caduta.

E cosa c’è di così clamoroso? In pratica il ragazzo si è infortunato dopo aver avuto un incontro amoroso e focoso con la soubrette sarda. Per questa ragione in settimana è stato visto nella Capitale mentre girava con un braccio ingessato.

La dinamica dell’incidente domestico di Gianluigi Martini

Ma non è finita qui visto che il periodico Novella 2000 ha riportato anche la dinamica dell’incidente domestico di Gianluigi Martini. Stando a quanto scritto sul settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi, la prima donna del Bagaglino e la sua dolce metà avrebbero avuto un incontro concitato in bagno, precisamente sotto la doccia.

Dopo aver finito di fare l’amore, la concorrente di Temptation Island Vip se ne sarebbe andata in camera lasciando il fidanzato lì. Infatti se le presa molto comoda, ma una volta uscito è scivolato sul pavimento e ora si ritrova col braccio ingessato. La rivista scrive questa frase: “L’amore a volte è un pericolo…”.

Valeria Marini e Gianluigi Martini negano questa versione dei fatti

A quel punto il magazine Novella 2000 diretto da Roberto Alessi ha provato a mettersi in contatto con Valeria Marini e Gianluigi Martini. Ricordiamo che di recente la soubrette sarda è stata ospite a Verissimo raccontando a Silvia Toffanin di aver sofferto di depressione a causa di una lite con la madre.

Una volta raggiunti i due fidanzati avrebbero negato tutto: “Loro negano, ma pare che invece in una relazione sia andata davvero in questo modo…”. Qual’è la verità? Nei prossimi giorni andranno in televisione o rilasceranno un’intervista raccontando la dinamica dei fatti? A questo punto non rimane che attendere le loro nuove dichiarazioni.