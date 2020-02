Barbara Palombelli, la figlia Serena Rutelli dà una brutta notizia: “Non è il giorno adatto ma…”

La figlia di Barbara Palombelli da un annuncio su Instagram

Dopo l’esperienza all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello 16, Serena Rutelli è tornata all’anonimato. Tuttavia la ragazza non è conosciuta solo per aver fatto parte del reality show condotto da Barbara D’Urso, ma per essere figlia adottiva dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e di Barbara Palombelli, conduttrice di Forum.

Nelle ultime ore la giovane è tornata a far parlare di sé per una vicenda amorosa. Attraverso delle Stories su Instagram l’ex gieffina ha fatto un annuncio a tutti coloro che la seguono. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere.

Serena Rutelli rivela la rottura con Prince

Da anni, ovvero anche prima della sua partecipazione al Grande Fratello 16, Serena Rutelli era felicemente fidanzata con un ragazzo di colore, Prince. I telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vederlo nel reality show targato Endemol Shine Italy e qualche tempo fa pure a Forum. Si tratta di un giovane che come la figlia di Barbara Palombelli è stato adottato.

Una relazione sentimentale che fino a non molto tempo fa andava alla grande e addirittura girava voce che i due potessero convolare a nozze. Ma a quanto pare qualcosa si è spezzato al punto di aver deciso di troncare tale storia. L’annuncio è giunto in un giorno molto particolare, ovvero per San Valentino che è la festa degli innamorati. Attraverso Instagram Serena ha rivelato i motivi della rottura con Prince. (Continua dopo la foto)

Serena e Prince: le ragioni della rottura

Di recente, attraverso delle Stories su Instagram, Serena Rutelli ha annunciato a tutto coloro che la seguono sul social di aver chiuso la sua storia d’amore con lo storico fidanzato Prince. Ovviamente la notizia ha lasciato a bocca aperta i follower che minimamente si sarebbero aspettato un’informazione del genere.

La ragazza ha precisato che non sarebbe il giorno giusto far fare tale comunicazione, dicendo che con Prince è finita da parecchio tempo. Entrambi hanno provato a recuperare il rapporto ma si sono resi conto di essere di due mondi completamente differenti. Nonostante tutto ha un ottimo ricordo del loro sentimento ma da tempo i due non andavano più d’accordo.