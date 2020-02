Belen Rodriguez, il fratello Jeremias svela i segreti di famiglia: “Grazie a me se Stefano De Martino…”

Jeremias Rodriguez si confessa al magazine di gossip Novella 2000

Nel nuovo numero di Novella 2000, il periodico di gossip diretto da Roberto Alessi è contenuta una lunga intervista a Jeremias Rodriguez, fratello più piccolo di Belen e Cecilia. Il ragazzo ha parlato della sua vita sentimentale un po’ burrascosa negli ultimi tempi e di alcuni segreti di famiglia. Tra i tanti ha menzionato la soubrette argentina e di una conversazione molto intima.

Una chiacchierata che l’ex naufrago e Belen hanno avuto prima che quest’ultima si rimettesse insieme a Stefano De Martino. La conduttrice di Tu si que vaes non stava attraversando un buon periodo e veniva anche dalla rottura col pilota della Moto GB Andrea Iannone. Cosa si sono detti?

Jeremias Rodriguez parla dell’ex fidanzata Soleil Sorge

Intervistato da Novella 2000 Jeremias Rodriguez ha parlato della sua vita amorosa dichiarando qualche aneddoto inedito. L’ex naufrago si è rivisto con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, ma le parole su quest’ultima non hanno per niente entusiasmati i fan dell’ex coppia. Il motivo?

Il ragazzo ha rivelato che la loro storia è finita perché non andavano per niente d’accordo. Le loro strade si sono divise escludendo un possibile ritorno di fiamma. Al momento gli va bene così anche se è convinto che lei lo ama ancora. Si sono rivisti ma per il momento non c’è niente.

E’ stato Jeremias Rodriguez a far tornare insieme Belen e Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista per il settimanale di Roberto Alessi, Jeremias ha parlato anche della sorella Belen Rodriguez. Come accennato prima i due fratelli hanno avuto una conversazione molto importante e sembra che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi abbia avuto un ruolo fondamentale se lei e Stefano De Martino siano tornati insieme.

Infatti durante una vacanza ad Ibiza Jeremias ha guardato negli occhi la consanguinea chiedendole perché non rivolge più la parola al padre di Santiago. Lei ha accennato un sorriso promettendole che ci avrebbe pensato e preso una decisione importante. Dopo qualche settimana i due sono tornati insieme.