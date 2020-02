Bianca Guaccero e Dario Acocella, arriva la verità: perché è finito il loro matrimonio

In queste settimane si è parlato della presunta chiusura di Detto Fatto e di una migrazione della conduttrice Bianca Guaccero a Tv8, alla guida di un programma tutto suo. Indiscrezione poi ampiamente smentita dalla diretta interessata che ha tranquillizzato i suoi fan spiegando che per il momento resterà al suo posto.

La bellissima pugliese, che ha preso l’eredità di Caterina Balivo, si è in questi mesi fatta apprezzare sempre più per la sua versatilità, la sua bravura e per il suo essere sempre acqua e sapone.

Il pubblico l’ha premiata e continua a seguirla e stimarla. Di lei si conoscono molte cose, non ha mai tenuto nascosta la sua vita privata ed ha sempre cercato di raccontarsi ai suoi telespettatori. A partire dal doloroso momento di vita che l’ha particolarmente segnata: la separazione dal marito.

Bianca Guaccero e l’addio al marito Dario Acocella

L’ex protagonista della fiction Capri è stata a lungo sposata con il regista Dario Acocella, un matrimonio dal quale è nata anche una bimba, la piccola Alice, che però non ha avuto il lieto fine. Le cause che hanno portato alla rottura non sono mai state specificate dai diretti interessati anche se, il regista, subito dopo l’addio, a seguito di rumors e pettegolezzi ha avvertito l’esigenza di mettere in chiaro alcune cose.

L’uomo, pur non scendendo mai nei particolari, ha parlato di improvvisa distanza, asserendo che quando si sta insieme da moltissimo tempo e si cresce insieme è possibile che si prendano strade diverse. Ha poi invitato tutti ad essere rispettosi del reciproco momento di dolore.

Dario e la Guaccero si sono conosciuti a Capri e galeotto è stato proprio il set della fiction che porta il nome dell’isola magica. Dal primo incontro non si sono mai più lasciati e dopo 4 anni di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze. La celebrazione è avvenuta a Monopoli, città della bella Bianca.

Il dolore di Bianca Guaccero

La conduttrice di Detto Fatto, in una recente intervista rilasciata a Chi ha parlato ampiamente della sua separazione e della sofferenza a cui ha dovuto far fronte. Si è detta inizialmente affranta e ignara di quanto si potesse star male. Per fortuna, però, oggi il periodo buio è solo un lontano ricordo: Bianca ha ritrovato il sorriso e la gioia, anche grazie ai suoi successi professionali, ampiamente meritati.