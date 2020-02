Belen Rodriguez non è incinta, la smentita ufficiale su Instagram [Foto]

Da diverse settimane si susseguono voci, spesso anche insistenti, su una seconda presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Fino a questo momento non vi era stata alcuna conferma né smentita ma, nelle ultime ore, la showgirl ha voluto fare chiarezza. Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram. Vediamo cosa ha postato.

Belen Rodriguez, come mai si vociferava fosse incinta

I fans di Belen Rodriguez, specie dopo che la showgirl ha annunciato di essersi riunita all’ex Stefano De Martino, speravano in una seconda gravidanza per la coppia. I due, inoltre, non si sono mai nascosti dalla voglia di dare al primogenito Santiago un fratellino o una sorellina.

La ragazza argentina aveva pubblicato una foto sui social che aveva creato nei fans il dubbio che vi fosse un secondo neonato in arrivo. La Rodriguez, infatti, aveva postato la foto di una scultura rappresentante una donna con il pancione. Ad accompagnare l’immagine il testo “La vida“.

Naturalmente tutti i followers hanno attribuito all’immagine un solo significato ovvero un richiamo ad una seconda gravidanza. I messaggi di auguri su Instagram, infatti, non si sono fatti attendere. Il fatto, poi, che non vi fosse stata alcuna smentita aumentava ancora la convinzione nei fans che Santiago avrebbe presto avuto un fratellino.

La smentita ufficiale, Belen non è incinta

Data la diffusione crescente della notizia, vera o falsa che fosse, Belen Rodriguez ha deciso, in queste ultime ore, di chiarire in maniera definitiva la situazione. È così che la showgirl ha postato, sempre su Instagram, parole inconfutabili. Ha scritto “Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato, l’ho fotografata e l’ho postata perché la trovo bellissima. Tutto qui!”.

La smentita, dunque, appare più che ufficiale. Per il momento dovremo attendere ancora per vedere la bella Belen nuovamente con il pancione. La foto della scultura poco, anzi nulla, aveva a che fare con un secondo figlio in arrivo. In molti, comunque, stanno aspettando una notizia di questo tipo specie considerato che, dopo la storia di Belen con Iannone, in pochi pensavano che la ragazza si sarebbe riavvicinata sentimentalmente all’ex Stefano De Martino. Vedremo cosa accadrà.