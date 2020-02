Adriana Volpe, il marito rompe il silenzio e svela la verità sul lavoro il RAI

Questa quarta edizione del GF VIP è stata contraddistinta anche da uno sfogo che l’ex conduttrice de I Fatti vostri ebbe nel corso delle prime puntate del reality show in meirto al suo lavoro in RAI. L’argomento generò molto scalpore sul web e, a distanza di un po’ di tempo, è intervenuto anche il marito di Adriana Volpe.

L’imprenditore Roberto Parli, durante un intervista con il settimanale Nuovo TV, ha portato alla luce la verità su quanto accaduto tra sua moglie e l’azienda con cui lavorava. Con tale intervento, l’uomo ha voluto zittire una volta per tutte Rita Rusic, la quale continua ad attaccare la sua ex coinquilina.

Le accuse di Rita Rusic contro Adriana Volpe

Come tutti i telespettatori sapranno, Adriana ha avuto non pochi problemi con la rete RAI. A causa di pesanti discussioni con Giancarlo Magalli, infatti, fu costretta a lasciare la conduzione della trasmissione mattutina per attraversare un periodo un po’ buio dal punto di vista lavorativo. Rita Rusic ha attaccato la donna dicendo che si comporta in modo autoritario in casa poiché deve sfogare una rabbia repressa a causa dell’insoddisfazione nel lavoro.

Dopo tutti i problemi avuti in RAI, infatti, la conduttrice sarebbe rimasta senza un impiego. Questa, però, non sembrerebbe essere esattamente la verità. Nel corso dell’intervista con Nuovo TV, il marito di Adriana Volpe ha raccontato un’altra versione dei fatti. Secondo le sue dichiarazioni, la presentatrice non avrebbe mai smesso di lavorare, neppure dopo i contenziosi con la rete opposta a Mediaset.

L’intervento del marito della conduttrice

La donna è una grande professionista che, nonostante la cessazione del rapporto lavorativo con la RAI nel giugno dell’anno precedente, è riuscita comunque a risollevarsi. In seguito a tale avvenimento, infatti, il marito di Adriana Volpe ha dichiarato che sua moglie non ha mai smesso di lavorare e lo fa tutt’ora.

Dalle sue parole si è evinto che l’uomo sia molto innamorato della sua compagna di vita, anche se vivono un matrimonio a distanza. Per esigenze lavorative, infatti, lui trascorre 5 giorni su 7 a Montecarlo e raggiunge la sua amata solo nel fine settimana a Roma. Ad ogni modo, il loro legame è palese considerando il modo in cui si difendono e sostengono a vicenda.