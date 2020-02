GF VIP cambia programmazione per scappare dalla concorrenza: ecco quando andrà in onda

Non è certamente la prima volta che il GF VIP apporta cambi di programmazione per eludere il confronto con la concorrenza RAI. La quarta edizione del reality show, in realtà, è alquanto ballerina, sta di fatto che il programma è andato in onda in giorni sempre diversi della settimana.

Negli ultimi tempi, però, si era passati agli appuntamenti quasi fissi del lunedì e del venerdì. Molto presto, però, le cose cambieranno. Il ritorno su RAI 1 del Commissario Montalbano ha fatto tremare i vertici del Biscione, i quali sono corsi immediatamente ai ripari.

Il GF VIP “scappa” da Montalbano

Lunedì 9 e 16 marzo torneranno in onda la fiction di Luca Zingaretti. Si tratta di un ritorno molto atteso dato che il protagonista interpreterà un duplice ruolo, quello di attore protagonista e di regista. Considerando l’enorme successo che tale serie riscuote sempre, la produzione del GF VIP ha deciso di cambiare la programmazione ed evitare lo scontro in prima serata. Molto probabilmente, quindi, ha prevalso la paura di decretare un enorme calo negli ascolti.

Proprio in virtù di questa novità, quindi, il reality show di Canale 5, nei giorni della trasmissione di Montalbano non andrà in onda. Per due settimane, il programma sarà trasmesso nella giornata del mercoledì, nel caso specifico, l’11 e il 18 marzo. Stando a quanto trapelato fino a questo momento, inoltre, pare siano aboliti gli appuntamenti doppi.

I dettagli della nuova programmazione

A breve, infatti, inizierà il serale di Amici, per questo motivo, il palinsesto Mediaset del venerdì sarà impegnato dal programma di Maria De Filippi. Tale decisione in merito alla programmazione del GF VIP porterà a due conseguenze immediate. La prima riguarda il fatto che, per almeno due mercoledì, non andrà in onda il programma di Piero Chiambretti CR4 La Repubblica delle donne, dato che Signorini sarà impegnato nella conduzione del reality show.

In secondo luogo, vedremo che il Grande Fratello VIP si protrarrà fino ad aprile, facendo di conseguenza saltare altri due programmi Mediaset: GF NIP e L’Isola dei famosi. Per adesso, inoltre, non è ancora nota la data relativa alla puntata finale dello show.