Silvia Toffanin lo confessa solo ora: “L’ho rifiutato” | Il no che ha scosso Pier Silvio

Bella, brava, simpatica e amatissima dal suo fedele e costante pubblico. Silvia Toffanin sembra proprio aver rapito il cuore dei suoi telespettatori e nulla pare allontanare questi ultimi dall’appuntamento pomeridiano del sabato pomeriggio che la vede protagonista con discrezione e professionalità alla guida del suo talk show.

Silvia Toffanin il no per amore di Pier Silvio Berlusconi

La padrona di casa di Verissimo continua a macinare, ormai da quasi 10 anni consensi e successi. La conduttrice tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Silvia piace e molto. Il segreto del suo successo è presto svelato. Risiede nel suo fare sempre impeccabile, ma anche nella sua eleganza, nel suo modo discreto ed elegante di intervistare, nella sua estrema delicatezza e professionalità.

Per questo, in barba anche ai pettegolezzi che si sono susseguiti su presunti favoritismi, essendo lei la compagna del Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi, la rete ha deciso di premiarla. Come? Offrendole in estate, in prossimità della programmazione della nuova stagione televisiva, ben due programmi in prima serata.

Maria De Filippi la voleva a tutti i costi

Pare che a farle la proposta sia stata un’altra regina della rete, la conduttrice Maria De Filippi, la quale ha insistito per averla nel suo team come presentatrice di Amici Celebrities (che ha guidato lei per un pò per poi lasciare il posto a Michelle Hunziker) e Temptation Island Vip, poi affidato alla collega Alessia Marcuzzi. Ricordiamo che quest’ultima è stata riconfermata per la prossima stagione che andrà in onda a settembre su Canale 5.

Alla base del rifiuto, che come dichiarato dalla diretta interessata, è stato motivo di lusinga, ci sarebbe una motivazione validissima: la 38enne ha rifiutato e ringraziato Queen Mary, di cui è molto amica, dicendo che un programma in prima serata l’avrebbe portata via per troppo tempo dalla sua famiglia e dai suoi due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Per adesso, dunque, la giornalista vuole focalizzarsi solo su Verissimo, il programma che ne ha consacrato definitivamente il successo e assistere quanto più possibile i suoi figli, che sono ancora piccoli. Una scelta che è stata ampiamente condivisa ed apprezzata dai suoi fan.