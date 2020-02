Pago Grande Fratello Vip, un’amara scoperta per lui

Serena Enardu fuori dalla casa del Grande Fratello vip 4, ora Pago si rende conto di cosa è successo quando c’era lei

Serena Enardu è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello vip 4 e ora nella nomination è finito il fidanzato Pago. All’interno della casa sta provando nuovamente a fare amicizia con gli altri concorrenti, ma sembra che oramai per lui è troppo tardi e tutti si aspettano la sua eliminazione venerdì.

A dire alcune parole su di lui sono stati i concorrenti Andrea Montovoli e Denver che hanno detto che lui non capisce quando si parla del suo rapporto amoroso e addirittura, si è rivolto in malo modo a chi ha detto la sua opinione.

Secondo i due ragazzi, il cantautore dovrebbe chiedere scusa. Invece secondo Patrick a penalizzare Pago all’interno della casa è stata la presenza di Serena. Infatti, Alfonso Signorini gli ha mostrato tutto quello che dicevano gli altri all’interno della casa ed è stato uno shock.

L’amara scoperta per Pago

Pago è rimasto molto interdetto quando ho sentito altri vip che commentavano in modo più o meno negativo l’impatto che Serena ha avuto l’interno della casa. Sui social network l’hanno soprannominata Paga e il cantautore, non ha preso molto bene le parole sentite sul loro rapporto.

Secondo lui dovrebbero farsi gli affari propri o meglio i c***i loro. Questa parola però ha fatto molto innervosire Andrea Denver. Infatti, ha detto che sono stati loro a portare la storia all’interno della casa del Grande Fratello ed è normale che quindi poi le altre persone si interessino ai loro affari privati.

Adesso bisogna capire come prenderà il pubblico da casa con questa reazione del cantante e soprattutto, se hanno intenzione di farlo restare all’interno del reality o no.

Le discussioni sulla coppia sarda

Pago, con l’uscita di Serena, probabilmente in questo periodo è abbastanza nervoso e altri concorrenti non hanno gradito il suo comportamento. Da quando è entrata Serena infatti, hanno pensato solo alla loro storia d’amore.

A proposito della discussione fatta dal cantautore, anche Patrick ha detto la sua opinione dicendo che secondo lui il sardo ha esaurito il percorso all’interno della casa e senza di lei non ha motivo di restare.

Stando a quello che diceva il concorrente, adesso non ci sarebbero altre strade se non quella che l’eliminazione per lui. Hanno anche analizzato il voto dicendo che alla fine Serena ha perso tutti i televoti ed ha anche sbagliato quando ha cercato di chiedere di salvare il fidanzato offendendo Montovoli. Insomma, una serie di cose che di certo non aiutano il percorso del cantautore.