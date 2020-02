Clizia Incorvaia durante la doccia da scandalo, la foto fa il giro del web (FOTO)

Clizia Incorvaia mostra la tetta sotto la doccia: è stato un caso? Il web si divide sullo show di seno dell’influencer

Clizia Incorvaia esce con il seno fuori durante la doccia. Subito la foto fa il giro del web e per l’ex moglie di Francesco Sarcina, ci sono tante mi piace.

Infatti, nella vasca dal bagno della casa del Grande Fratello, Clizia è incappata in un incidente hot e subito su Twitter la foto è diventata virale.

È stata anche ripresa da alcuni giornali. L’influencer era con il suo costume arancione e si stava sciacquando sotto l’acqua corrente quando però, una parte il capezzolo è stata messa in bella mostra. A cercare di difendere questa fuga di tette anche i fan della nota influencer, in quanto sostengono che lei non lo abbia fatto apposta quindi non è giusto far girare questa fotografia.

Clizia Incorvaia e il seno in bella mostra

I fan di Clizia Incorvaia in queste ore stanno cercando di tenere a bada la diffusione della fotografia della bella concorrente. Si vuole proteggere la vista della tetta che è uscita fuori durante la doccia hot nella casa del Grande Fratello.

Sul web però, altri non credono che lei abbia avuto buona fede, ma piuttosto l’abbia fatto per farlo apposta. Anzi qualcuno ha anche voluto dire anche lei si sente in competizione con le nuove ragazze in arrivo all’interno della casa e quindi vuole farsi vedere.

Secondo alcuni è una ragazza che è tutt’altro che umile. Insomma, i fans si sono divisi sul commento a questa persona e per questo, ci sono molte discussioni in corso. (Continua dopo la foto)

Il percorso dell’influencer all’interno della Casa del Grande Fratello

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 da qualche giorno sono arrivate tre ragazze che hanno portato una ventata di freschezza anche in termini di bellezza scultorea. Però, questo c’entra poco con Clizia che in casa si è mostrata con tutta la sua personalità mettendo anche a rischio la sua vita sentimentale, perché si esposta molto intraprendendo una storia con Paolo Ciavarro, che sta facendo particolarmente discutere.

Nei giorni scorsi però c’è stato questo sipario hot sotto la doccia che ha fatto ricordare al pubblico anche che si tratta di una ragazza molto bella. Del resto la modella influencer, è conosciuta anche per la sua bellezza.

Inoltre, è anche simpatico vedere il siparietto messo in campo da Fabio Testi quando davanti a questa doccia sensuale ha detto che adesso è stanco di tutta questa bellezza e vorrebbe vedere un po’ di cellulite. Tutti i fans si sono divertiti di questo commento sui social network.