Rissa a Ex on the beach: Violetta picchia Greta, che finisce in ospedale (VIDEO)

Durante l’ultima messa in onda del programma Ex on the beach è scoppiata una rissa tra Violetta e Greta. La prima ha preso per i capelli la sua coinquilina facendola finire in ospedale. Tutto è nato a causa della forte gelosia di Greta per Matteo.

Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata. L’ex di Daniele ha dato della poco di buono a Violetta generando in lei una reazione davvero estrema. Proprio a causa dei suoi comportamenti errati, la ragazza è stata costretta ad abbandonare il programma.

Greta gelosa di Matteo a Ex on the beach

Il programma in onda su MTV, condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sta dando grosse soddisfazioni ai suoi telespettatori. Molto spesso, infatti, si verificano situazioni estreme, al limite del trash, che danno luogo a dinamiche molto particolari. Durante l’ultima puntata, ad esempio, è scoppiata una vera e propria rissa tra due concorrenti di Ex on the beach. Le protagoniste di questo increscioso avvenimento sono state Violetta e Greta.

Quest’ultima si è mostrata molto gelosa di Matteo e per questo ha etichettato in modo poco carino le ragazze che gli ronzavano attorno. Klea ha sentito le offese pronunciate dalla coinquilina e le ha subito riportate a Fabiana e a Violetta. La prima ha reagito in modo molto vendicativo baciando improvvisamente Matteo sulle labbra.

Violetta dà luogo ad una rissa, chiamata l’ambulanza

La seconda, invece, ha avuto una reazione un po’ più violenta dato che ha rovesciato un drink addosso alla sua rivale. Quest’ultima si è allontanata borbottando qualcosa che Violetta ha compreso perfettamente. In particolar modo, le ha dato della poco di buono. L’irruenta concorrente, allora, l’ha rincorsa chiedendole di ripetere cosa avesse detto e poi l’ha presa per i capelli e le ha tirato dei calci. (Clicca qui per il video)

Greta si è sentita male ed ha detto di avere la vista offuscata a causa della botta della nuca contro il pavimento. Per tale ragione, è stata chiamata l’ambulanza e la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Tutti gli altri concorrenti si sono adirati con Violetta per il suo comportamento e i vertici di Ex on the beach hanno decretato la sua immediata espulsione a causa della rissa. Atti così violenti, infatti, non sono per nulla tollerati.