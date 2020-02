Adriana Volpe GF Vip tenta l’uscita, crisi profonda (FOTO)

Adriana Volpe cede e pensa di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020

All’interno della casa del Grande Fratello, c’è un primo grande cedimento da parte di una delle leader di questa edizione. Si tratta di Adriana Volpe che si è trovata un po’ in crisi e ha pensato di voler abbandonare la casa.

Ha fatto una notte insonne con tanti pensieri che le hanno impedito di dormire. Quando però si è resa conto che sta facendo un percorso all’interno di un programma e comunque vuole portarlo avanti, si è fermata davanti alla porta rossa della casa del Grande Fratello.

Ha trascorso diversi minuti, l’ha guardata un po’ e poi successivamente è tornata indietro con Antonio Zequila che l’ha consolata. Non è facile stare lontano dai propri affetti per così tanto tempo e in quel momento, lei è stata sopraffatta dalle emozioni.

Adriana Volpe e l’indecisione davanti alla porta rossa

All’interno della casa del Grande Fratello vip ci sono tante emozioni negative e positive e la crisi interiore può essere un fattore da non escludere. La leader della Casa, Adriana Volpe, anche lei nonostante la sua personalità molto forte talvolta definita come Lady di ferro, si è sentita un po’ sopraffatta.

Quando ha passato questa notte particolare, senza riuscire a dormire, si è alzata nel cuore della notte e si è diretta verso la porta rossa facendo il gesto di voler andare verso la vita reale. Si è fermata davanti alla porta, l’ha osservata e ha manifestato senza paura tutta la sua debolezza emotiva di un momento particolare più che legittimo. E’ stato palese dai comportamenti, che lei ha avuto questo crollo emotivo. (Continua dopo la foto)

L’appoggio di Antonio Zequila

Per fortuna, una delle concorrenti chiave di questa edizione del Grande Fratello vip si è resa conto che non vale la pena uscire dalla casa adesso perché comunque sta facendo un percorso molto particolare.

Ecco perché Adriana Volpe è tornata indietro ed ha continuato il suo percorso anche sostenuta da Antonio Zequila che le ha voluto parlare, iniziando giocare e scherzare con lei per drammatizzare un po’.

Insomma, il momento è stato di certo molto particolare però alla fine è riuscita a superarlo in maniera ideale con l’aiuto di Antonio. Finalmente Adriana è riuscita anche a mostrare il lato più debole del suo carattere in quanto è sempre stata considerata come una donna di ferro all’interno della casa più spiata d’Italia.