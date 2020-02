Carlotta Maggiorana GF Vip contro Fernanda Lessa: “E’una donna falsa”

Carlotta Maggiorana contro Fernanda Lessa per le parole che la brasiliana ha detto alle sue spalle

Carlotta Maggiorana si scontra a distanza con Fernanda Lessa. Infatti, da quando era concorrente del Grande Fratello si è fatta un’idea molto diversa di Fernanda rispetto a quello che aveva all’interno della casa più spiata d’Italia.

Inizialmente, tra le due ragazze vi era una bella amicizia tant’è che condividevano anche lo stesso letto. Però quando c’era la casa, la modella ex Miss, Carlotta, ha visto i confessionali di Fernanda subito si è notato che lei non era proprio sincera nei confronti dell’amica.

Alcuni commenti che Fernanda avrebbe fatto nei confronti dell’ex Miss Italia, non le sono certo piaciuti ed ha cambiato la sua idea sulla brasiliana. Ecco perché a un certo punto si è arrabbiata molto e ha anche detto che la sua ex amica è una falsa.

Carlotta Maggiorana e i commenti alla sua uscita

La bella Carlotta Maggiorana da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello vip è andata ad abbracciare subito suo marito e suo fratello. Non è dispiaciuta di aver abbandonato la casa perché ha detto che comunque non sarebbe stata in grado di stare per troppo tempo lontana dai suoi cari.

Di conseguenza a un certo punto, comunque avrebbe lasciato il reality molto prima della fine. Ha spiegato che all’interno del reality aveva legato con Fabio e Aristide, e invece molto meno con Licia Nunez e Rita Rusic.

Carlotta, inoltre, ha detto in televisione cose molto positive nei confronti della bella Adriana Volpe anche se tra loro c’era stato un piccolo diverbio. Infatti, le due avevano avuto modo di chiarirsi. Del resto, come l’ex Miss Italia ha voluto ribadire, il Grande Fratello è un gioco con un solo vincitore quindi, è anche normale che talvolta si possono creare dei dissapori.

La delusione per il comportamento di Fernanda

In diverse occasioni in cui è stata chiesta la sua opinione, Carlotta Maggiorana ha detto di essere rimasta delusa soprattutto dal comportamento di Fernanda Lessa ma, invece non ha niente da ridire nei confronti di altre persone all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

La modella già vincitrice del concorso di Miss Italia 2018 dice di essere un po’ delusa dal comportamento della modella brasiliana. Piuttosto sarebbe pronta ad affrontarla faccia a faccia per risolvere i suoi problemi e cercare di capire quali siano stati i motivi che l’hanno spinta a parlare alle sue spalle.

Probabilmente arriverà il chiarimento molto presto appena si sarà concluso il programma.