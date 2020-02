Alessia Marcuzzi contro un hater: la sua risposta e difende Elodie

Alessia Marcuzzi interviene nella lite tra Elodie e Marco Masini: la sua risposta lascia di stucco un hater

Alessia Marcuzzi oramai da diversi anni si contraddistingue perché sui social network in particolare su Twitter dice sempre la sua in merito a quello che succede nel mondo. Anche per questo motivo, ci ha tenuto a voler dire anche questa volta la sua opinione quando si è trattato di commentare la lite tra Elodie e Marco Masini.

In pratica, Marco Masini aveva detto ad Elodie prima di cantare che doveva mangiare perché era troppo magra. Questa cosa ha fatto molto arrabbiare Elodie che si è sentita vittima di body shaming. Lei è stanca, infatti di doversi difendere da coloro che dicono che lei mangia troppo poco e secondo la cantante avrebbe dovuto farsi gli affari suoi.

Per lei, non c’era certamente bisogno di andare a sottolineare una cosa che non esiste quando poi alla fine lei mangia normalmente, non ha certo dei disordini alimentari. In merito a questa lite Alessia ha difeso la cantante e subito però ha risposto un hater.

Alessia Marcuzzi e la risposta all’hater

L’hater ha detto che Elodie è molto più bella di Alessia Marcuzzi. La presentatrice però non si è certamente offesa e ha anche difeso a spada tratta la cantante, ha risposto a colui che pensava di offenderla.

Infatti, ha detto che la cantante è una ragazza bellissima e non è assolutamente in competizione con lei. L’hater ovviamente, non si è reso conto che poteva avere questo tipo di risposta e di conseguenza è rimasto di stucco.

La stoccata a Marco Masini

Secondo Alessia Marcuzzi, Elodie andava difesa non solo per solidarietà femminile ma anche perché aveva delle buone ragioni. Infatti, lei dice di essere d’accordo perché il commento dell’eccessiva magrezza proprio come quella della troppa abbondanza, non è mai una cosa positiva. Probabilmente Marco Masini non avrebbe dovuto farlo.

Intanto sul caso il noto cantante Masini non ha detto ancora la sua parola ufficiale. Quello che è certo però è che Alessia Marcuzzi ha voluto far sapere che lei sta dalla parte di Elodie.

Intanto, l’ex conduttrice dè L’Isola dei Famosi che ha lasciato la conduzione del programma a Ilary Blasi, adesso continua la sua attività professionale, e anche quella web. Di certo gli haters con lei non trovano terreno fertile perché ha sempre la risposta brillante e pronta.