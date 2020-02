Gloria Rosboch, assolta la madre di Gabriele, ma: “Lei sapeva tutto”

Ettore Rosboch e Luisa Mores sono i genitori di Gloria Rosboch, la prof 49enne uccisa a Castellamonte (Torino) il 13 gennaio 2016. I due anziani coniugi hanno rilasciato aspre dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo, circa l’assoluzione di Caterina Abbattista, madre di Gabriele Defilippi.

Ettore e Luisa hanno detto di non credere più nella giustizia italiana. La sentenza a favore di Caterina, hanno proseguito, è stata l’ennesima presa in giro. I genitori di Gloria hanno augurato a Caterina di soffrire almeno la metà di quanto hanno sofferto loro. A detta loro è impossibile che una madre non sappia quello che fa il proprio figlio.

Gloria Rosboch: l’assoluzione in appello di Caterina

Furono Gabriele Defilippi e il suo amante Roberto Obert ad uccidere Gloria Rosboch. I due stanno attualmente scontando le pene di 30 e 16 anni di reclusione. Per il reato di concorso in omicidio era finita in un processo parallelo anche la madre di Gabriele, Caterina Abbattista.

Gli inquirenti sospettavano che la donna avesse coperto il figlio e di averlo aiutato sia prima che dopo l’omicidio di Gloria. Tuttavia, lo scorso 11 febbraio, la corte d’assise d’appello di Torino, confermando quanto deciso dal tribunale di Ivera in primo grado, ha assolto la donna.

Tuttavia, la donna è imputata anche per aver aiutato il figlio nella truffa ai danni di Gloria Rosboch, nel corso della quale all’insegnante venne sottratta l’ingente soma di 187 mila euro. A causa di questo ulteriore reato, la 49enne era stata condannata in primo grado a 14 mesi di carcere, pena ridotta di due mesi in appello. Quest’altra sentenza ha gettato nella disperazione i genitori di Gloria Rosboch, i quali sono convinti che Caterina sapesse delle malefatte di Gabriele.

Come si conobbero Gloria e Gabriele?

I rapporti tra Gloria Rosboch e la famiglia Abbattista iniziarono quando Caterina e i suoi figli andarono a vivere a Castellamonte, conoscendo di conseguenza l’insegnante. Gloria insegnava presso l’istituto secondario di primo grado del paese, lo stesso frequentato da Gabriele.

Il ragazzo aveva dei problemi relativi all’apprendimento e Caterina chiese alla prof di dare al figlio opportune ripetizioni. Dopo di ciò, i rapporti iniziarono a indebolirsi, fino a quando Gabriele non si riavvicinò alla donna fingendosi innamorato di lei ed estorcendogli con l’inganno il suo ingente patrimonio.