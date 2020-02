‘Ho rischiato di morire’…: Selvaggia Lucarelli shok, il drammatico racconto che le ha cambiato la vita

Tutti conosciamo Selvaggia Lucarelli per il suo carattere forte ed istintivo. Pochi sanno,m però, che la nota blogger in passato è andata vicino alla morte e ancora oggi ne porta una doloroso ricordo nel proprio cuore. Recentemente, si è lasciata andare ad una lunga intervista e ha voluto svelare per la prima volta cosa le è accaduto nel 1994.

Selvaggia Lucarelli è scampata alla morte

Era solo una ragazzina in quegli anni e da poco aveva preso la patente. Selvaggia Lucarelli per mantenersi lavorava in un locale sulla via Aurelia. Allora residente a Roma, la futura giornalista del Fatto Quotidiano chiese di essere accompagnata a Civitavecchia dal ragazzo dell’epoca, al fine di andare a trovare i genitori.

Era quasi l’alba, ed entrambi erano stanchissimi dopo una notte di lavoro in discoteca. Senza rendersene conto Selvaggia si addormentò, dimenticando di indossare la cintura di sicurezza. Il resto del racconto è abbastanza inquietante.

La Lucarelli si è risvegliata direttamente atterra, sdraiata in un campo pieno di erba. In quel momento dopo aver chiamato Gianluca, si è subito resa conto di aver avuto un incidente e stando alle dinamiche il suo ex si era addormentato alla guida. Fortunatamente la coppia non ha riportato nulla di grave, e la giornalista se le cavata con una quindicina di punti e un mese di gesso.

Lo spaventoso racconto della blogger

Purtroppo ancora oggi Selvaggia Lucarelli ricorda perfettamente quel maledetto giorno dove ha rischiato di morire. “I primi giorni di dicembre mi ricordano sempre quella notte in cui non morii per un soffio“, ha scritto la blogger sul suo profilo Facebook. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle, per la prima volta ha dunque affrontato quella terribile esperienza vissuta esattamente ventisei anni fa, il 4 dicembre del 1993.

Poche ore fa, invece, un altra notizia che riguarda sempre il suo privato ha scioccato i suoi numerosi follower. In risposta ad alcune dichiarazioni di Matteo Salvini in riferimento all’aborto, Selvaggia ha ammesso di aver interrotto più di una volta la gravidanza affermando che nessuno deve giudicare le scelte di una donna, nemmeno l’ex Premier.