“Basta, fatela fuori…”: Flavio Insinna, lamentele ai danni della protagonista de L’Eredità [FOTO]

Lamentele nei confronti di Benedetta da Modena, protagonista de L’Eredità

Da un paio di settimane Benedetta da Modena è la protagonista indiscussa de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno.

Infatti la donna ha raggiunto dei record vincendo la puntata per per 14 volte e portandosi a casa oltre 50 mila euro. Tuttavia la presenza della donna non fa piacere ad alcuni telespettatori del quiz tv.

Infatti, sul profilo Instagram di Flavio Insinna è apparsa una lamentela nei confronti della ragazza emiliana. In poche parole l’utente è stanca di vederla in studio perché è simpatica come un gatto sugli zebedei. Poi ha fatto un appello, ovvero di mandarla via. Parole che sono state esaudite. In che senso? (Continua dopo la foto)

Benedetta perde il titolo di campionessa e subentra il prof. Luca Rossi

Dopo il dominio di Benedetta da Modena, nella puntata de L’Eredità di mercoledì 19 febbraio 2020 è stato proclamato un nuovo campione. Stiamo parlando di Luca Rossi originario di Montelupo Fiorentino, un piccolo comune in provincia di Firenze. Il professore di francese ieri ha affrontato la sua prima Ghigliottina con un montepremi iniziale pari a 160 mila euro.

Purtroppo, però, nella scelta dei vocaboli l’uomo è stato costretto a dimezzare un paio di volte. Alla fine ha dovuto giocare per 40 mila euro, una cifra sempre rispettabile, cercando la parola che legava Uragano, Fibra, Strappare, 92 Minuti e Corrida. La parola giusta era Applausi ma il neo campione Luca non è riuscito a scriverla, comunque potrà riprovarci stasera alle 19:45, sempre se non gli verrà strappato il titolo.

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, mercoledì 19 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.795.000 spettatori (22.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.423.000 spettatori (26.4%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.848.000 spettatori con il 17.5% di share e Avanti un Altro! 4.289.000 con il 21.3% di share. Ancora una volta il game show dall’attore romano Flavio Insinna ha battuto quello capitanato dalla coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.