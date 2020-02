Al Pacino mollato dalla fidanzata, “è troppo vecchio…”

Dopo quasi due anni d’amore, Al Pacino è stato mollato dalla fidanzata. La notizia ha fatto, naturalmente, il giro del web ed è stata commentata da più parti.

Tra le cause principali che potrebbero stare dietro questa decisione vi potrebbe essere, secondo i più, l’enorme differenza d’età tra i due. Ben 39 anni separano, infatti, Al Pacino dall’ormai ex compagna. Ma quali sono i motivi realmente dichiarati dalla coppia?

Meital Dohan, ecco perché ho lasciato Al Pacino

Se Al Pacino, che ha recentemente dichiarato di essersi prostituito da giovane, non si è ancora pronunciato in merito, la sua ex compagna Meital Dohan ha spiegato i motivi che stanno alla base della decisione.

A quanto pare, infatti, è stata proprio l’attrice israeliana a lasciare il proprio uomo. “È difficile stare con un uomo così vecchio, persino se si tratta di Al Pacino perché la differenza d’età è pesante”. Sono queste le parole utilizzate dalla donna che ha confermato, dunque, che alla base di tutto ci sono le problematiche legate alla differenza d’età.

Se Al Pacino, difatti, ha ormai 79 anni, Meital Dohan ne ha soltanto 40. Difficile, dunque, far coincidere le rispettive esigenze. Se, però, il motivo principale appare questo, potrebbero esserci anche motivi economici dietro la separazione. L’attrice, infatti, non si nasconde e afferma “Mi ha comprato solo dei fiori, come posso dire educatamente che non gli piaceva spendere soldi?”.

La separazione avvenuta dopo un brutto litigio

Le divergenze d’opinione, in una coppia, ci stanno sempre. Quando, però, si è così diversi e quando il salto generazionale è così elevato queste possono essere davvero insormontabili. Questo è quanto accaduto tra Al Pacino e la Dohan. I due avrebbero litigato duramente e proprio a seguito della lite la donna lo avrebbe lasciato per sempre.

“Abbiamo litigato e l’ho lasciato, ma ovviamente lo amo e lo apprezzo molto ed ero felice di esserci per lui quando aveva bisogno di me”. Poi prosegue “sono contenta di aver avuto questa relazione con lui, spero resteremo buoni amici”. A questo punto si attende la replica dell’uomo che, nonostante non ami parlare della sua vita privata, non dovrebbe tardare ad arrivare.