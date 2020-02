Maria De Filippi umilia Paola Barale e difende Gianni Sperti: “Il matrimonio è anche questo”

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, durante la puntata di ieri è stato affrontato lo spinoso tema della vita privata di Gianni Sperti.

La questione è stata tirata fuori da Barbara De Santi, la quale ha commentato sui social alcune dichiarazioni dell’ex moglie dell’opinionista. Sulla vicenda è intervenuta anche Maria De Filippi, che con le sue parole ha umiliato letteralmente Paola Barale.

La conduttrice si è schierata completamente dalla parte del suo collaboratore definendo la parità dei sessi valevole in qualunque circostanza. Le sue dichiarazioni hanno annichilito ogni affermazione della showgirl, come reagirà quest’ultima?

Le parole di Maria De Filippi contro Paola Barale

Maria De Filippi è estremamente protettiva nei confronti delle persone che lavorano con lei, per questo motivo non è potuta rimanere in silenzio sulle dichiarazioni di Paola Barale. Quest’ultima, in una precedente intervista, aveva etichettato il suo ex marito come un uomo che non lavorava e si faceva mantenere. A tal proposito, la conduttrice Mediaset ha spiegato che in una coppia può accadere che una donna sia economicamente più forte di un uomo.

Se esiste la parità dei sessi, è giusto che venga fatta valere anche in queste circostanze. Il pubblico del talk show, ovviamente, non ha potuto fare a meno di applaudire la padrona di casa condividendo appieno le sue parole. Anche Gianni Sperti ha apprezzato il suo intervento e dopo poco ha deciso anche di chiarire anche lui un po’ meglio tutto questo grande malinteso.

L’intervento di Gianni Sperti

In seguito alle dichiarazioni di Maria De Filippi contro quanto affermato da Paola Barale, ci ha pensato il ballerino a rasserenare gli animi. L’opinionista ha ribadito di essere alquanto tranquillo sulla vicenda, dato che ha un bellissimo ricordo della sua esperienza matrimoniale. La sua serenità è stata così palese al punto da arrivare addirittura ad abbracciare Barbara.

Il pubblico ha molto apprezzato il suo gesto, sta di fatto che sui social sono stati in molti a commentare la vicenda complimentandosi con lui. A prescindere da come abbia preso gli attacchi della sua ex moglie, in pubblico si è mostrato un vero signore. (Clicca qui per il video)