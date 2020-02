Elodie contro Marco Masini: ecco la brutta frase dietro le quinte di Sanremo

Dopo la fine del Festival di Sanremo ha generato grande sgomento una questione in particolare che riguarda la lite tra Elodie e Marco Masini. Nel caso specifico, l’ex concorrente di Amici ha accusato il suo rivale in gara di averle fatto violenza verbale.

In particolar modo, sembra che il cantante l’abbia offesa dal punto di vista estetico facendo leva su di una questione che per lei è molto importante. Proprio in virtù di questo ha detto di non essere disposta a fare pace.

L’intervista di Elodie in Radio

Durante un’intervista al programma radiofonico Radio Due Social Club, la cantante Elodie si è scagliata duramente contro Marco Masini. In particolar modo ha detto di essere astata vittima di Body shaiming, ovvero, il procedimento secondo il quale una persona viene derisa dal punto di vista fisico. Ebbene, considerando la sfavillante bellezza della cantante, su cosa si sarà potuto appigliare il suo collega?

Stando a quanto rivelato dall’ex volto di Amici, il suo rivale pare le abbia detto di essere troppo magra e le abbia consigliato di mangiare di più. Masini, però, non si sarebbe soffermato a fare solo un semplice e sporadico commento. Secondo la versione dei fatti della Di Patrizi, l’uomo sarebbe stato parecchio insistente sulla questione, al punto da alludere anche al fatto che potesse avere dei disturbi alimentari.

Non c’è perdono per Marco Masini

Dato che non è la prima volta che la ragazza viene presa di mira per questo aspetto, si è molto infastidita dinanzi i commenti dell’artista. Inoltre, Elodie ha anche ammesso di essere salita sul palco dell’Ariston alquanto turbata proprio a causa dei commenti poco carini di Marco Masini. Tale situazione avrebbe compromesso le sue performance, in particolar modo una.

In una serata, infatti, Masini si sarebbe avvicinato a lei proprio pochi istanti prima che le si esibisse per farle sempre i soliti commenti sulla magrezza. Nel corso dell’intervista, la ragazza ha detto di essere un po’ infantile su queste situazioni. Per qusta ragione non è disposta a perdonare in modo così semplice la persona che tanto l’ha offesa e derisa. Non ci resta che attendere per vedere se Marco farà un passo nei suoi confronti.