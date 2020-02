“Una gnocca a pois”: Justine Mattera esagera, le calze trasparenti mostrano tutto. Nuda affacciata alla finestra [FOTO]

Nuovo post bollente di Justine Mattera

Justine Mattera è reduce dalla mezza maratona realizzata a Terni, un comune dell’Umbria. Dopo aver corso e fatto da madrina, la soubrette italo-americana è tornata a fare quello che fa meglio, ovvero spogliarsi. Infatti la 48enne nelle ultime ore ha postato una nuovo sensuale sul suo account Instagram, seguito da oltre 380 mila follower.

La donna, che da sempre ha una somiglianza incredibile con la compianta Marilyn Monroe ha letteralmente mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. La soubrette è dotata da un fisico tonico grazie ad un’adeguata alimentazione e sopratutto molto sport, tra cui il ciclismo a livello agonistico.

La 48enne solo con le calze a pois su Instagram

Nelle ultime ore Justine Mattera è tornata attiva sul suo account IG postando una foto molto trasgressiva. Si è presentata in vesti succinte facendo il pieno di likes e complimenti. Nello specifico l’ex moglie di Paolo Limiti si è fatta vedere sul social con addosso solamente un paio di collant a pois. Sotto, grazie alla trasparenza, si vede a malapena un tanga color carne che copre ben poco le sue grazie.

La soubrette che è priva di reggiseno è affacciata ad una finestra mentre guarda il panorama. La sua iniziativa ha mandato in delirio i suoi seguaci che non hanno perso ad ironizzare sui puntini stampati sulle calze ma anche sulla posizione della loro beniamina. (Continua dopo il post)

La reazione negative del popolo del web, la replica di Justine Mattera

Ma a Justine Mattera non sono arrivati solo mi piace e complimenti. Leggendo sotto il post in questione è possibile imbattersi a delle aspre critiche. Una utente in particolare le ha scritto di essere una donna volgare, poi si è vergognata degli uomini che sbavano appena vedono una femmina semi nuda sui social network.

Ma la risposta della 48enne non è tardata ad arrivare, eccola: “La volgarità sta in lei che critica la mia libera scelta. Non sei obbligata a seguirmi”. Di certo alla soubrette americana il carattere non le manca affatto, infatti quando riceve delle critiche si difende con le unghie e con i denti.