Il Segreto anticipazioni: la scomparsa di Rosa e la rabbia di Eulalia

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che si complicherà il triangolo amoroso tra Marta, Rosa e Adolfo.

Francisca invece confiderà i suoi sospetti a Mauricio, certa che dietro gli incendi che stanno devastando Puente Viejo ci sia la mano criminale di Eulalia. Si saprà inoltre la sorte della povera Camelia, tra la vita e la morte proprio a causa di un rogo divampato all’interno di un edificio.

Il Segreto: Camelia sopravvive

Una buona notizia farà felici i telespettatori della soap opera iberica. Dopo giorni di angoscia, Camelia si riprenderà. Matias e Marcela potranno così tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Francisca chiederà a Mauricio se sia lui il responsabile degli incendi che stanno spaventando gli abitanti.

Il Godoy però, respingerà al mittente ogni accusa. Successivamente, Don Filiberto penserà che ciò che è successo a Camelia sia stata una punizione divina, visto che i suoi genitori sono atei. Il religioso arriverà quasi alle mani con Mauricio, che lo intimerà a non dire eresie.

Rosa scomparirà nel nulla. Marta avviserà le sue sorelle, facendo crescere la preoccupazione. Stando agli spoiler de Il Segreto, Adolfo si metterà subito sulle sue tracce ma rientrerà a casa senza averla trovata. Isabel metterà i suoi uomini a disposizione per trovare la ragazza.

Adolfo e Marta si sentiranno in colpa e penseranno a come rendere la verità meno angosciosa una volta che Rosa sarà al sicuro. Nel mentre, arriverà al paesino un nuovo personaggio. Si tratta di Alberto Santos, un giornalista disposto a fare chiarezza su un incidente accaduto anni fa alla fabbrica di Bilbao.

Eulalia senza controllo

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Matias si infurierà quando Tomas arriverà alla locanda per sincerarsi delle condizioni di salute di Camelia. Marcela parlerà in privato con l’ex amante, consigliandogli di voltare pagina e dimenticare quello che c’è stato tra di loro. Intanto, Francisca verrà a sapere che Eulalia è morta.

Peccato che si tratti di una messa in scena organizzata dalla donna e da Campuzano per poter agire nell’ombra e rapire Raimundo, senza che nessuno arrivi a loro. Credendo che Eulalia sia passata a miglior vita, la Montenegro confesserà a Raimundo i suoi sospetti: secondo Francisca, dietro gli incendi che stanno divampando nelle sue proprietà ci sarebbe la mano di Isabel.

Ignara di tutto ciò, la Marchesa penserà a passare del tempo piacevole con il suo amante Maqueda, che non perderà tempo per chiederle il motivo del suo misterioso viaggio a Parigi. Come rendono noto gli spoiler de Il Segreto, Isabel dovrà recarsi nella città francese per incontrare un altro ex amante, disposto ad elargirle una grossa somma di denaro.