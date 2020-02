Alberto Angela perde le staffe per strada: chiama la Polizia per proteggere il figlio minorenne [FOTO]

Alberto Angela costretto a chiamare la Polizia: ecco il motivo

Oltre ad essere un bravo conduttore televisivo e divulgatore scientifico come il padre Piero, Alberto Angela è considerato anche dal pubblico femminile un vero e proprio sex symbol. Per questo motivo quelle rare volte che viene avvistato in giro per le strade i fan lo accerchiano per fare un selfie con lui chiedendo anche un autografo. Ma nelle ultime ore è accaduta qualcosa poco piacevole per il professionista Rai.

Quest’ultimo stava passeggiando in compagnia del figlio minorenne Alessandro quando ad un tratto ha visto un paparazzo scattare delle foto, Mattia Brandi. L’uomo ha poi avuto una conversazione col presentatore che le ha chiesto di cancellare le foto visto la presenza di un minore. Il tutto è stato documentato sul magazine Oggi dove si vede Angela che chiama la Polizia per risolvere la vicenda.

La versione del paparazzo Mattia Brandi

Alberto ed Alessandro Angela stavano tranquillamente camminando per le strade della Capitale. Scottato da quello che era successo all’altro figlio Edoardo, il conduttore Rai ha chiesto a Mattia Brandi di eliminare tutte le foto scattate.

Ma il fotografo si è rifiutato avvalendosi del fatto che si trovava in un luogo pubblico e di fronte avesse un personaggio televisivo. Inoltre gli ha spiegato che il viso del minorenne verrebbe oscurato sulle foto pubblicate ma il padrone di casa di Ulisse non ha voluto sapere nulla.

Quindi dopo circa 20 minuti di discussioni il professionista ha deciso di chiamare la Polizia e far decidere alle forze dell’ordine il da farsi. Nell’intervista al magazine Oggi Brandi ha detto che hanno preso le generalità rivelando di non aver commesso nessun reato. Il paparazzo si è detto stupefatto perché non gli era mai accaduto qualcosa del genere con un vip.

Lo sfogo di Alberto Angela al magazine Oggi

Il periodico diretto da Umberto Brindani ha raggiunto anche Alberto Angela che ha dato la sua versione dei fatti. Il conduttore di Meraviglie ha detto che lui non si nega mai ai fotografi e spesso fa dei selfie con i fan.

Ma in questo caso si è visto chiamato a tutelare la privacy del figlio Alessandro che è ancora minorenne. Tuttavia il professionista ha rivelato che la discussione col paparazzo Mattia Brandi è avvenuta in assoluta tranquillità. Ecco le foto dell’accaduto: