Il Paradiso delle signore trama 24 febbraio: la banca Guarnieri è in chiusura

La puntata di lunedì 24 febbraio del Paradiso delle signore sarà incentrata su diversi temi. Tra questi vedremo che Marta sarà convocata da suo padre Umberto per parlare di alcune questioni molto importanti inerenti la loro famiglia.

L’altro avvenimento che contraddistinguerà questo episodio riguarderà il ritorno di una coppia molto amata dai protagonisti della soap opera, stiamo parlando di Antonio ed Elena. I due innamorati, però, giungeranno a Milano per parlare di una questione molto impegnativa.

Il ritorno di Elena e Antonio al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore stanno per avvenire degli spiazzanti colpi di scena, specie il 24 febbraio. Tra questi, ad esempio, ci sarà il ritorno di Elena e Antonio. I due si presenteranno a casa Amato per supportare Salvatore. Quest’ultimo, una volta tornato dal suo viaggio in Germania, porterà con sé delle notizie davvero spiazzanti in merito a suo padre.

Agnese sarà estremamente preoccupata, la sua più grande paura sarà di scoprire che il suo amato sia morto. In realtà, quello che apprenderà sarà ancora più inaspettato. Proprio per tale ragione, tutta la famiglia si riunirà per affrontare al meglio tutta questa difficile situazione. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marta verrà convocata a casa di suo padre per ragionare su alcune questioni molto importanti che riguardano le finanze di tutta la famiglia.

Trama 24 febbraio: la comunicazione di Umberto

All’incontro in questione si presenterà anche Riccardo, il quale apprenderà insieme a sua sorella che la banca Guarnieri starà per chiudere. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nell’episodio del 24 febbraio, verrà inaugurato un nuovo angolo dedicato ai cosmetici. Tutto il materiale sarà fornito dall’imprenditore Gilberto Sacco. Per quanto riguarda l’assegnazione dell’incarico di responsabile di tale zona, questo ruolo verrà assegnato a Dora.

Intanto, i telespettatori del Paradiso non aspettano altro che scoprire che fine abbia fatto il marito di Agnese. Le ipotesi più attendibili, però, fanno riferimento al fatto che Giuseppe possa semplicemente essersi allontanato dalla sua famiglia dando luogo ad una relazione con un’altra donna. Stando alle anticipazioni della soap, infatti, pare che Agnese si renderà protagonista di un gesto che renderà inequivocabile la verità sulla questione.