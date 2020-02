“Aveva un brutto male”: il grave lutto che ha colpito il protagonsta di Amici di Maria De Filippi, la confessione [FOTO]

Lacrime ad Amici di Maria De Filippi

Tra una settimana esatta prenderà al via la 19esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi e gran parte degli allievi hanno ricevuto il verdetto, ovvero se idonei o no alla fase successiva del talent show. Tra questi c’è anche l’affascinante Francesco Bertoli che rischia molto.

Quest’ultimo è nel pallone perché c’è qualcosa del passato che lo tormenta molto. Infatti il giovane cantante è stato colpito da un grave lutto. Lo ha rivelato lui stesso durante un confronto-scontro col professore Rudy Zerbi facendo commuovere tutto il pubblico della scuola televisiva targata Fascino.

Francesco Bertoli e la perdita della cugina

Dopo aver partecipato qualche anno fa (2016) a X Factor e mandato via dal rapper Fedez, Francesco Bertoli è approdato nella 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 24enne è stato il protagonista della puntata del daytime andata in onda su Real Time martedì 18 febbraio. In quell’occasione i telespettatori hanno visto dei momenti di grande tensione tra le mura della scuola televisiva.

Infatti l’allievo di canto ha deciso di sfogarsi con Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors, rivelando il grande dolore per la grave perdita familiare. Un lutto enorme che non riesce a superare nonostante siano trascorsi diversi anni da tale tragedia. In pratica il biodo artista ha perso una sua cugina, di soli 15 anni, affetta da un male incurabile. (Continua dopo la foto)

Il pianto di Francesco Bertoli e la reazione dei professori

La grave perdita familiare ha stravolto completamente la vita di Francesco Bertoli che non riesce ancora a metabolizzare il lutto. Seduto in sala relax insieme ai professori di canto Stash e Rudy Zerbi, l’allievo è scoppiato a piangere.

Il ragazzo ha detto di aver sofferto molto nella sua vita, piangeva sempre e non riusciva a smettere. Questa cosa lo ha cambiato e non è più venuto fuori. Ovviamente i due professionisti di Amici di Maria De Filippi lo hanno spronato affinché reagisse e si impegnasse per ottenere l’ambita maglia verde del serale 2020.