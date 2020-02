Caterina Balivo la scena piccante: si sbottona i pantaloni e mostra l’intimo a Vieni da me [VIDEO]

Caterina Balivo si slaccia i pantaloni: il video su Instagram

Dopo una lunga esperienza a Detto Fatto, da un paio di stagioni Caterina Balivo è alla guida di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai Uno.

In settimana in trasmissione si è parlato di forma fisica e di cellulite e, come spesso accade, la professionista napoletana ha sposato tale argomento sul suo profilo Instagram. E proprio lì che la donna ha condiviso un video piccante realizzato durante la pubblicità.

La padrona di casa, infatti, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower con un gesto davvero inedito. Mentre erano a nero, la’artista partenopea si è slacciata i pantaloni mostrando cosa stava indossando sotto. Il popolo del web, però, ha notato che l’intimo in questione non era per niente sexy.

La conduttrice di Vieni da me mostra la guaina anti-cellulite

Come accennato prima, mentre a Vieni da me andava in onda la pubblicità Caterina Balivo ha approfittato della situazione per mostrare qualcosa a tutti coloro che la seguono sul social network. Nello specifico la conduttrice napoletana ha sbottonato i suoi jeans e in tanti si aspettavano che sotto avesse un paio di slip sexy.

Ma che, la padrona di casa del programma di Rai Uno indossava una guaina anti-cellulite. La donna ha detto di averla ricevuto in regalo da una sua cara amica, un’estetista cinica in occasione dei suoi 40 anni compiuti da poco. “Vediamo come va, abbiamo un mese di tempo”, ha affermato la Balivo. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Ovviamente la scena ha fatto divertire moltissimo il pubblico social di Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha voluto mostrare l’intera scena, ovvero quando si slaccia i pantaloni, quando tira fuori la guaina e la rivelazione sul dono ricevuto per il suo 40esimo compleanno.

La professionista Rai continua a macinare successi su entrambi i fronti, ovvero sul piccolo schermo col talk di Rai Uno e sul suo account Instagram dove ha un grosso seguito.