“Sono mamma…”: Gemma Galgani nasconde un segreto, lo rivelato da una fonte anonima

Gemma Galgani e i 10 anni all’interno del Trono over di Uomini e Donne

Da un decennio Gemma Galgani è la protagonista del Trono over di Uomini e Donne. In tutto questo tempo al parterre senior sono passati centinaia di cavalieri e dama, ma la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino è rimasta lì.

L’unica volta che è andata via, circa nove mesi, è stato quando ha intrapreso una relazione sentimentale col gabbiano fiorentino Giorgio Manetti.

Una relazione sentimentale che lei stessa ha troncato perché si è resa conto di non essere ricambiata. Ovviamente Gems ha conosciuto altri pretendenti ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: single. Ma non tutti sanno che la donna nasconde un grande segreto. Di cosa si tratta?

La dama torinese si considera madre del suo gattino

Non tutti sanno che Gemma Galgani si è sposata quando era ancora molto giovane ma il suo matrimonio è durato pochissimo. Inoltre la dama torinese del Trono over avrebbe avuto un flirt con l’attore Walter Chiari come testimoniano alcune foto diffuse sul web. Inoltre i fan della piemontese e il pubblico di Uomini e Donne sa che la nemica di Tina Cipollari non ha figli, ma spesso lei si dichiara mamma, ma di chi?

La donna si riferisce ad un gattino che lei adora e che accudisce come se fosse un figlio. Un micio che è arrivato dopo la morte del suo Piripicchio, un certosino che ha condiviso per anni la vita con Gems. Il suo piccolo segreto ha fatto intenerire moltissimo coloro che la seguono.

Gemma Galgani ha due nuovi spasimanti al Trono over

Nel frattempo, dopo aver chiuso la conoscenza con Emanuele, considerato troppo passionale, Gemma Galgani ha ricevuto la corte di altri due cavalieri. Quest’ultimi sono arrivati nello studio di Uomini e Donne nella registrazione effettuata la settimana scorsa decidendo di farli rimanere entrambi. Ovviamente la sua scelta a fatto arrabbiare la sua acerrima nemica Tina Cipollari che critica ogni scelta fatta della dama torinese.