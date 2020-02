Avete visto cosa fa la cognata di Paolo Bonolis quando è sola? La scena bollente di Claudia Ruggeri [FOTO]

Claudia Ruggeri protagonista di Avanti un altro!

Una delle protagoniste assolute del game show di Canale 5 Avanti un altro! è senza ombra di dubbio Claudia Ruggeri. Quest’ultima che da qualche stagione interpreta il ruolo di Miss Claudia, presidentessa del salottino del mini-mondo, è la cognata di Paolo Bonolis. La modella, infatti, è la moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia.

Questa parentela con il conduttore romano è stata oggetto di varie polemiche sul web. Il motivo? In tanti hanno insinuato che la donna lavora sul piccolo schermo, per la precisione nove anni al quiz Mediaset, grazie alla raccomandazione del cognato. Ma cosa fa la ragazza mentre è in pausa?

Ecco cosa fa la cognata di Paolo Bonolis quando è in pausa

Ma cosa fa Claudia Ruggeri quando è lontana dalle telecamere? A svelarlo è stata lei stessa postando qualcosa sul suo seguitissimo account Instagram. Sul social network la protagonista di Avanti un altro! è abbastanza scherzosa e le piace condividere con tutti coloro che la seguono delle foto sensuali e a dir poco provocanti.

Di recente ad esempio, la cognata di Paolo Bonolis si è mostrata con un paio di jeans, un top con i brillantini che mette in evidenza il suo décolleté prosperoso. Un giubbino con cappuccio e al viso indossa una visiera da sci. Dove sta andando? L’immagine in questione è stata realizzata davanti la porta del suo camerino. (Continua dopo la foto)

Claudio Ruggeri e il matrimonio con Marco Bruganelli

Come accennato prima, Claudia Ruggeri da qualche anno è felicemente sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia che a sua volta è la consorte di Paolo Bonolis. I due hanno una differenza d’età notevole, infatti lui è più grande, tuttavia questo non dà nessun problema alla coppia.

E se lei lavora sul piccolo schermo, la sua dolce metà sarebbe un imprenditore. Sul web sono tante le foto che mostrano i due insieme al conduttore romano e alla proprietaria della casa di produzione SDL 2005.