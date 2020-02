Tempesta d’amore anticipazioni: Annabelle tenta di uccidere Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d’amore si concentrano sulla difficile situazione di Christoph. Dopo l’incidente, l’uomo versa in gravi condizioni in ospedale. Dopo un lungo periodo nel quale Annabelle si è opposta con tutte le sue forze all’intervento chirurgico, ha dovuto rassegnarsi. Tuttavia, la perfida biondina ha in mente un piano per porre fine alla vita di Christoph.

Tempesta d’amore spoiler: la rabbia di Annabelle

Nelle prossime puntate della soap opera, Annabelle Sullivan continuerà a macchinare piani diabolici. La sua rabbia è aumentata dopo che suo padre ha fatto venire a galla i segreti celati nel suo passato. Proprio per questo, cercherà in ogni modo di non farlo svegliare mai più.

Ora Annabelle non solo è decisa a distruggere Denise (Helen Barke) ma anche il padre che amava così tanto. La scoperta di non essere una Saalfeld ha infatti fatto emergere il lato più cattivo della protagonista di Tempesta d’amore. Christoph non è riuscito a dire a tutti la verità su Annabelle e toglierle ogni avere, visto che è stato investito da Valentina.

Sarà proprio l’adorata figlia a tentare il tutto e per tutto per salvarlo. Come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore però, Annabelle penserà ad un modo per porre fine alla vita di Christoph, così da tenere celato il segreto per sempre. Dopo l’inaspettato arrivo di Linda (Julia Grimpe) al Fürstenhof, Denise è riuscita ad avere la delega legale e a far operare il padre, senza sapere che Annabelle è decisa ad ucciderlo.

Annabelle vuole uccidere suo padre

Come raccontano le anticipazioni di Tempesta d’amore, Annabelle aspetterà con ansia che Christoph esca dalla sala operatoria. Poco dopo, assicurandosi di non essere vista da nessuno, si introdurrà nella stanza per somministragli una dose letale di veleno. Tuttavia, qualcosa manderà all’aria i piani della dark lady. Nel momento clou infatti, suo padre aprirà gli occhi. Come farà a difendersi?

Le anticipazioni di Tempesta d’amore si fanno a questo punto molto interessanti. L’uomo non riuscirà a chiamare aiuto e così, dopo essere stato avvelenato, entrerà in coma vegetativo. Annabelle coglierà l’occasione. Sfoderando la sua cattiveria, farà in modo che la colpa ricada sulla povera Denise, in quanto è stata lei a decidere di procedere con la rischiosa operazione.

I fan si stanno chiedendo che ne sarà di Christoph. Con grande dispiacere di Annabelle, l’uomo riaprirà gli occhi e per lei saranno guai. La biondina potrebbe seriamente finire nei guai, sempre che Christoph riesca a ricordarsi che è stata proprio lei a somministrargli il veleno che gli ha causato il coma. Non resta dunque che attendere le prossime puntate della soap in onda su Rete 4.