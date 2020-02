Wanda Nara concorrente al GF? Mai, e il motivo è piccantissimo

Wanda Nara, la showgirl argentina moglie di Mauro Icardi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. La ragazza si è raccontata apertamente svelando alcuni particolari importanti della sua vita.

Tra tutti, però, spiccano i dettagli inerenti una possibile partecipazione al Grande Fratello. Alla domanda se mai vi parteciperebbe, la risposta è stata inequivocabile e contiene un retroscena davvero molto piccante. Cosa ha dichiarato la signora Icardi?

Wanda Nara, mai al Grande Fratello come concorrente

Wanda Nara è presente negli studi del Grande Fratello VIP 4 in qualità di opinionista insieme a Pupo. La showgirl ha risposto alle domande del giornalista in maniera molto diretta e spontanea. Nel momento in cui le è stato chiesto se avrebbe mai partecipato, da concorrente, al GF, Wanda Nara ha risposto con poche parole ma concise e chiare.

“Dopo un po’ viene voglia di fare l’amore. All’isola dei famosi non succede perché hai fame, me l’ha detto un’ex concorrente. Ma nella casa sì, e io non potrei farlo. O dovrei scappare”. Sono state queste le considerazioni che Wanda Nara ha fatto sulla permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

All’interno del Grande Fratello, dunque, Wanda non potrebbe resistere al desiderio che, inesorabilmente, si farebbe sentire dopo un po’. Ed è questo il retroscena piccantissimo che si nasconde dietro al fatto che la donna non parteciperà mai a questo reality. Una dichiarazione che, inutile dirlo, ha fatto il giro del web e ha fatto letteralmente impazzire i fans che si sono scatenati a commentare la notizia.

Le cose importanti nella vita di Wanda

In occasione di quest’intervista, Wanda Nara ha raccontato anche alcuni particolari della sua vita al di fuori della telecamera. Ha evidenziato come la cosa più importante al mondo sia la sua famiglia. I suoi 5 figli prima di tutto e poi il bellissimo rapporto con il marito Mauro Icardi.

La showgirl ha svelato come il look per ogni puntata del GF venga scelto insieme al marito. “Gli mando una foto e se lui dice di no ci rifletto”. Un rapporto in cui l’uno considera l’altro al massimo ed in cui vige la massima fiducia.