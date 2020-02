Una Vita anticipazioni spagnole: Liberto arrestato per violenza carnale

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano una clamorosa svolta nel matrimonio di Liberto e Rosina. Genoveva farà in modo di intromettersi nella loro relazione, seducendo il giovane uomo. In realtà si tratta di un piano per rovinarli, visto che si sono rifiutati di aiutare Samuel nel momento del bisogno.

Nel frattempo, Ramon si deciderà ad affrontare Alfredo con l’aiuto di un giornalista, deciso a recuperare i soldi rubati ai vicini con la scusa di investire in una fantomatica banca americana.

Una Vita trame spagnole: Liberto accusato di violenza sessuale

Nei prossimi episodi della soap, Felipe e Marcia saranno sempre più vicini. L’avvocato passerà molto tempo con lei, dal momento che si impegnerà ad insegnarle lo spagnolo. Nello stesso tempo si verrà a sapere che Ursula costringe Marcia a farle da spia per passarle delle preziose informazioni sull’Alvarez Hernmoso.

Saranno guai per Liberto nelle trame spagnole di Una Vita. Il marito di Rosina verrà infatti detenuto con l’accusa di aver violentato Genoveva. La realtà dei fatti è però ben differente. E’ stata infatti la dark lady a incastrare Liberto seducendolo e poi facendo in modo che venissero scoperti.

Susana chiederà a Rosina di aiutare Liberto, dicendosi sicura che tutta questa situazione sia stata una trappola. Emilio roderà di gelosia vedendo Cinta e Rafael, ma Camino riuscirà a fermarlo prima che commetta una sciocchezza. L’intero quartiere , compresa Rosina, si metterà d’impegno per dimostrare che Liberto è innocente e che sia stata Genoveva ad organizzare tutto. Stando agli spoiler di Una Vita, Alfredo avrà una forte discussione con Felipe, ribadendogli di non aver alcuna intenzione di ritirare la sua denuncia contro Liberto.

Una speranza per Liberto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Felipe riuscirà a trovare un testimone disposto a dichiarare di aver visto Liberto e Genoveva in teneri atteggiamenti, certo che la donna sia stata consenziente. Finalmente, il marito di Rosina verrà scarcerato e messo ai domiciliari.

Intanto, Ramon e il giornalista smaschereranno Alfredo Bryce, reo di aver truffato molti vicini. Ormai, la sua reputazione è rovinata. Cinta parlerà con il padre, dicendogli di non essere disposta a rinunciare ad Emilio, mentre Genoveva, furiosa per il piano andato a monte, si concentrerà su Alfredo ed Eladio. La dark lady farà in modo che i due abbiano un incontro intimo.

Ramón dirà a Carmen di voler sostenere Liberto e di mettere dunque in piedi una nuova attività. Rosina invece, non ne vorrà sapere di perdonare il marito, nonostante sia stato dichiarato innocente. infine, le anticipazioni di Una Vita rendono noto che Felipe si scaglierà contro Genoveva, rea di aver rovinato l’esistenza di Liberto e Rosina.