Riccardo Guarnieri è sparito, fan in ansia. Cosa è successo al cavaliere?

Tutti in ansia per l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Che fine ha fatto Riccardo?

Riccardo Guarnieri nelle ultime settimane sta facendo preoccupare e non poco i fan di Uomini e Donne. Dopo alcune dichiarazioni di Ida Platano, si è capito che nella coppia c’è di nuovo aria di crisi. Ancora una volta, i due stanno attraversando un brutto periodo ma ormai da giorni nessuno ha notizie del cavaliere.

Riccardo, infatti, è praticamente sparito dai social destando molta ansia. Il giovane pugliese non è mai stato amante dei social network ma ultimamente sembrava avesse iniziato a condividere con i propri seguaci alcuni momenti del suo quotidiano. Cosa è successo adesso?

Tra i Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora aria di crisi

Nelle ultime puntate, Ida Platano è tornata in studio con Riccardo, lamentando incomprensioni e i problemi legati alla loro distanza. Nonostante il cavaliere stesse cercando un lavoro e una casa più vicino a Brescia, la dama si è comunque sentita insoddisfatta del suo uomo.

Tra loro si è sentita aria di una nuova crisi che pare sia sfociata nell’ennesima rottura. Ida e Riccardo non è la prima volta che hanno provato a trovare un punto d’incontro ma purtroppo i loro caratteri sembrano essere davvero incompatibili. Dalla loro parte si è schierata anche Maria De Filippi, cercando di far capire sopratutto alla dama di essere serena. La crisi però sembra essere continuata e Riccardo Guarnieri è sparito dalle scene.

Il cavaliere è sparito dai social

Dopo l’ennesimo addio tra la coppia, entrambi avevano sui loro profili Instagram tutto il proprio dolore. Ida Platano ancora oggi continua a postare scatti del suo quotidiano mentre Riccardo sembra essere sparito nel nulla. L’ultima ‘apparizione’ social solo poche settimane fa, dove attraverso una storia è apparso triste e malinconico.

Il cavaliere dopo l’ennesima lite avuta in studio, sembrava davvero cambiato e intenzionato addirittura a mettere su famiglia con la dama. Cosa è accaduto adesso? Intanto, il fatto che Riccardo non posti più foto e non carichi video da diversi giorni sta preoccupando notevolmente i suoi fan che vorrebbe vederlo tornare solare come sempre.