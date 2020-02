Un posto al sole, spoiler 21 febbraio: uno tragico evento, Susanna ha dei dubbi

Proseguono senza sosta le avventure degli inquilini di Palazzo Palladini della celebre soap Un posto al sole. Stando agli spoiler inerenti l’appuntamento di venerdì 21 febbraio, ci saranno diversi colpi di scena.

Un tragico evento colpirà in primis Marina Giordano. Su quest’ultima caleranno le tenebre più oscure. Susanna sarà molto insicura sul da farsi e si aprirà con il magistrato Nicotera. Infine, Rossella sembrerà lanciare dei segnali univoci.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 21 febbraio 2020

La puntata di venerdì di UPAS è pronta a tenere compagnia i numerosi telespettatori della storica soap opera partenopea. In questo appuntamento assisteremo ad un drammatico evento inaspettato che farà calare una grossa ombra su Marina. Quest’ultima dopo essere stata screditata a dir poco ingiustamente dal perfido Rosato, ha incominciato a vivere dei momenti terribili.

Susanna, alle porte del matrimonio con Niko, incomincerà a mostrare i primi segni di nervosismo e di incertezza. La donna dai bellissimi capelli ricci, infatti, non saprà più che fare con la sua carriera, perciò arriverà a confidare i suoi dubbi a Eugenio Nicotera. Il magistrato, nonché marito di Viola, saprà darle il giusto suggerimento?

Nel frattempo, Rossella, da un po’ di tempo a queste parti, si sta comportando in maniera estremamente sospetta. Silvia e Michele, notando il suo atteggiamento, incominceranno a nutrire il fermo sospetto che la ragazza abbia deciso di andare via di casa per vivere da sola! I sospetti si riveleranno fondati o no?

Spoiler Un posto al sole: Nunzia faccia a faccia con Alberto

Nelle prossime puntate della celebre soap opera napoletana vedremo come Alberto Palladini smuoverà il fango attorno a Marina infamandola ancora di più. Roberto Ferri, invece, non avendo alcun dubbio sull’innocenza della Giordano sarà pronto a mostrarle il suo supporto. Ad un certo punto, però, qualcosa cambierà inaspettatamente.

Alberto creerà fastidi anche alla bella Clara la quale ha da poco appreso di essere in dolce attesa. Dopo aver visto l’uomo respingerle, la ragazza prenderà una dolorosa decisione. Forse solamente l’intervento di Nunzia riuscirà a cambiare questo finale. Per quanto riguarda la coppia Arianna e Andrea, i due sono volati in Madagascar per portare a termine l’adozione, andrà in porto o qualcosa sfumerà?