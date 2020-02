Lorella Cuccarini cacciata da La Vita in diretta? Un’ex gieffina la possibile sostituta

Lorella Cuccarini fuori da La vita in diretta: arriva Eleonora Daniele?

Anche siamo alle porte della primavera e la stagione televisiva è ancora in corso, da giorni circolano alcune indiscrezioni sui prossimi palinsesti della Rai. Stando a quanto riportato dal portale TV Blog, Eleonora Daniele potrebbe essere la nuova conduttrice de La vita in diretta dal prossimo settembre.

Quindi dopo la nascita della sua prima figlia Carlotta Eleonora che dovrebbe avvenire in estate, l’ex gieffina dovrebbe avere una promozione. Questo comporterebbe l’addio ad un programma che conduce tutte le mattine. Stiamo parlando di Storie Italiane che in questi anni ha riscosso un grandissimo successo a livello di ascolti. E in tutto questo che fine faranno Lorella Cuccarini e il collega Alberto Matano?

Lorella Cuccarini alla domenica pomeriggio al posto di Francesca Fialdini?

Secondo quanto riportato dal sito TV Blog, se Eleonora Daniele approderà a La vita in diretta, per Lorella Cuccarini sarebbe pronto un nuovo programma sulla prima rete della tv di Stato.

Nel dettaglio Francesca Fialdini è il suo Da noi… A ruota libera verrebbe cancellato dai palinsesti e sostituito da un format con la collega di Alberto Matano. Quindi si collocherebbe subito dopo Domenica In di Mara Venier, sempre se quest’ultima verrà confermata.

Alberto Matano sostituito da Andrea Vianello?

Ma da La Vita in diretta oltre a Lorella Cuccarini potrebbe andare via anche il collega Alberto Matano. Ricordiamo che quest’ultimo ha lasciato il Tg1 per iniziare questa nuova avventura sul piccolo schermo. Al posto del giornalista, stando a TV Blog, potrebbe arrivare Andrea Vianello, eex volto di Rai Tre. Si tratta di un rumor che sembra essere smentito personalmente dal diretto interessato.

Ma in tutto questo, se le indiscrezioni venissero confermate, che fine farà Francesca Fialdini? E Storie Italiane che da anni registra ascolti record nella mattinata di Rai Uno? Al momento non sappiamo nulla visto che la data della diffusione dei palinsesti della nuova stagione televisiva è ancora lontana. Quindi non rimane che attendere le prossime settimane.