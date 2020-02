Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 febbraio è pronto a rivelarvi l’andamento di questa nuova giornata. Per i nativi del Toro è una giornata carica di tensione, invece, per le persone nate sotto il segno dell’Acquario è elettrica. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di venerdì per tutti i segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Già dall’inizio dell’anno state vivendo una situazione particolare, perché avete buone stelle per i sentimenti e le relazioni. Anche il lavoro è rallentato e dovete fare di tutto per accelerare i progetti. Questo fine settimana offre l’opportunità di fare interessanti incontri.

Toro – In questa giornata si respira un’aria tesa e tagliente. Per fortuna, questa tensione sarà risolta già da domenica. Coloro che hanno dei progetti in ballo devono fare i conti con le persone ostili. Ora, infatti, dovete cercare nuovi collaboratori e soci, che sono veramente interessati ai vostri progetti.

Gemelli – Queste 48 ore sono baciate da una Luna favorevole. Questo oroscopo vi invita a pensare alle grandi prospettive in arrivo e alle soluzioni di lavoro, che arriveranno tra circa un mese.

Previsioni di venerdì 21 febbraio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Se gli ultimi tre giorni sono stati ombrosi, ora potete recuperare. In amore ultimamente possono esserci state delle dimenticanze ma già da domenica potete chiarire tutto con il vostro partner.

Leone – In queste 48 ore, la Luna opposta consiglia di fare solo le cose più importanti. È da mercoledì che siete sottotono. Quando siete arrabbiati, vi allontanate da chi vi fa arrabbiare oppure diventate particolarmente irruenti. Venerdì e sabato sono due giornate da tenere sotto controllo.

Vergine – Si va verso un weekend che solo domenica batte la fiacca, poiché per tutto il resto siete molto favoriti. Si spera che in questi ultimi tre giorni abbiate avuto una riconferma o un’affermazione. Questo oroscopo promette grandi cose per il vostro futuro.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Coloro che negli ultimi tre giorni sono finiti sotto pressione rischiano di sollevare molti problemi. Nonostante tutto, in questo periodo avete tanta voglia di amare e di concedervi al partner. Le relazioni nate per gioco, ora possono smettere di esistere. Recupero fisico.

Scorpione – In queste 48 ore vi sentite esausti, senza energie e anche nervosi. Domenica, invece, sarà una giornata di recupero. In queste due giornate c’è una piccola tensione che deve essere amministrata con saggezza.

Sagittario – Il vostro è un segno che ama vivere nuove esperienze, visitare luoghi diversi. Per questioni familiari, i giovanissimi devono traslocare perché i genitori cambiano città o perché ci sono opportunità da cogliere al volo. Alcuni di voi potrebbero pensare di fare qualcosa di nuovo a breve. Coloro che lavorano per un’azienda potrebbero valutare un trasferimento oppure un cambio di orario.

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Weekend favorevole, con un picco massimo nella giornata di domenica. L’oroscopo di Paolo Fox invita ad amare e a relazionarvi con gli altri in maniera positiva. Coloro che sono disposti a risolvere problemi di lavoro avranno molto fortuna nei prossimi tre giorni.

Acquario – Questa Luna nel segno porta elettricità nelle prossime 48 ore. Se siete agitati e nervosi, rischiate di agitare gli animi delle persone che vi stanno attorno. In campo lavorativo potrebbero arrivare buone notizie.

Pesci – Questo fine settimana favorisce le amicizie, gli incontri e le relazioni. È molto importante che in questo periodo viviate sensazioni vere, senza che siano dettate dalla razionalità. Dentro di voi c’è una grande forza emotiva. Favorite le vostre intuizioni.