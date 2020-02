Ilary Blasi si traveste da Achille Lauro: ma la sua tutina ha un effetto troppo hot [FOTO]

Ilary Blasi, showgirl e conduttrice televisiva, e moglie di Francesco Totti ha stupito tutti sui social. In occasione della festa di compleanno della sorella, che ha organizzato un party in maschera a tema musicale, ha deciso di omaggiare un cantante romano.

Blasi, infatti, ha voluto fare il suo personalissimo tributo alla vera star di quest’ultimo Festival di Sanremo, Achille Lauro. In particolare, l’ex conduttrice de Il Grande Fratello, ha indossato un costume che ricordava la famosa tutina indossata dal cantante nella prima serata all’Ariston.

Suo marito Francesco Totti invece, ha voluto celebrare un altro grande cantante della scena musicale italiana, ovvero Vasco Rossi. Silvia Blasi, invece, ha indossato i panni di Kylie Minogue nel video della canzone Can’t get you out of my head.

Ilary e Francesco: non si baceranno più in pubblico

Ilary e Francesco, sono ormai sposati da oltre 15 anni ed hanno tre figli Chanel, Cristian e Isabel. Recentemente Ilary, aveva allarmato i tantissimi fans della coppia, rivelando al settimanale F che i due non si baciano più in pubblico. Una notizia che sembrava aver fatto scattare un campanello d’allarme. Evidentemente rientrato, dal momento che la coppia, durante la festa di compleanno di Silvia Blasi, è sembrata più affiatata e complice che mai.

Il vestito di Achille Lauro a Sanremo

Il primo outfit di Achille Lauro a Sanremo è stata la riproposizione, in tema Sanremese, di San Francesco nel famosissimo affresco attribuito a Giotto, presente nella Basilica di San Francesco di Assisi. Ilary, ha persino cantato, come pubblicato sul suo profilo personale di Instagram, la canzone di Lauro, Me ne frego. Esibendosi poi, per la gioia degli invitati alla festa e in seguito dei suoi followers in una grande performance.

Ilary Blasi: i ringraziamenti di Achille Lauro

Non si sono fatti attenere a stretto giro le parole del cantante romano. Sul suo profilo social ufficiale, Achille Lauro ha ringraziato Ilary Blasi per il suo tributo. Il cantante trapper romano si è anche congratulato con la moglie di Francesco Totti, condividendo la sua stories Instagram con un emoticon.