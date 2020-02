Uomini e Donne, anticipazioni 21 febbraio: rabbia, lacrime ed emozioni in studio

Primo appuntamento settimanale del Trono classico, anticipazioni Uomini e Donne

Dopo ben quattro giorni dedicati al Trono over di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono classico. Ed a proposito di questo, nelle ultime gira voce che le vicende sui tronisti e corteggiatori sarebbero state sospese. Nella puntata odierna i telespettatori vedranno l’ingresso in studio di Giovanna Abate come nuova tronista.

Le anticipazioni di Uomini e donne vedono l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli che si prenderà la sua rivincita dopo essere stata rifiutata dal giovane di Valenza. La donna si accomoderà al fianco di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Gli spoiler sono fornite dal sito internet Il Vicolo delle News.

Spoiler Trono classico: Maria De Filippi comunica a Giovanna Abate che è la nuova tronista

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne del Trono classico, dicono che al suo debutto nel programma di Maria De Filippi, Giovanna Abate riceverà la notizia a sorpresa, da parte della conduttrice pavese. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, la farà chiamare nello studio 6 dell’Elios in Roma dicendole che la nuova tronista sarà proprio lei.

Quindi l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli rimarrà senza parole commuovendosi davanti al pubblico. Tuttavia la rivale di Giulia D’Urso accoglierà la notizia con molto entusiasmo, dicendo agli spettatori e ai corteggiatori di essere pronta a rimettersi in gioco. Ricordiamo che la giovane ha una personalità abbastanza forte.

Anticipazioni Uomini e Donne: per Giovanna scendono Francesco, Alessandro e Sonny

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, rivelano che Giovanna troverà in studio Francesco, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Il ragazzo, però, sarà mandato via subito dalla Abate, perché, avendolo già seguito sa che non è il suo tipo.

In più giungerà anche Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island Vip che ha fatto perdere la testa a Serena Enardu. Ricordiamo che il giovane di recente ha avuto un confronto con il conduttore del Grande Fratello Vip 4 per dire a Pago cosa è successo veramente tra i due.

Ma non sarà l’unico volto della trasmissione delle tentazioni, dalla scalinata di U&D scenderà anche Sonny. Il corteggiatore verrà accolto con molto entusiasmo da Giovanna e questo infastidirà molto l’altra tronista Sara.