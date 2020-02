Francesco Chiofalo, annuncia la querela contro Selvaggia Roma per stalking

Pronto a querelare Selvaggia Roma per stalking a 4 anni dalla fine della loro storia

Francesco Chiofalo annuncia che ha querelato Selvaggia Roma. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ospite della trasmissione “Casa Chi” ha annunciato questa querela perché veramente si dice stanco, dopo 4 anni, di sentire ancora parlare della sua ex ragazza.

L’ex protagonista di Temptation Island da anni sarebbe perseguitato dalla sua ex compagna. Ha detto che oramai da anni, ovvero circa 4, deve subire le angherie da parte della sua ex compagna.

Infatti, ha anche specificato, che se lei avesse problemi da risolvere con lui potrebbe semplicemente parlargli e invece, continua a dire cose sul suo conto che non sono vere. Secondo Francesco, starebbe speculando su di lui. Si dice molto stanco di questa persecuzione che continua, non solo da un punto di vista pubblico, ma anche nel privato.

Francesco Chiofalo e la confessione su Selvaggia

Francesco Chiofalo ha spiegato che addirittura la sua ex fidanzata Selvaggia Roma ha contattato Antonella Fiordelisi per intromettersi nella loro relazione, una cosa che lui non può permettere perché si tratta oramai un’estranea e loro due sono stati insieme diversi anni fa.

Oramai è uscita dalla sua vita e non deve più farne parte. Il giovane culturista, ai microfoni di 361magazine ha anche detto di aver deciso per la querela per cercare di chiudere una volta e per tutte questa relazione devastante.

Loro due sono separati da tanti anni però, a quanto pare, Selvaggia non sarebbe riuscita a superare questa relazione. La donna infatti continua a seguire la vita dell’ex compagno tanto da costringere il ragazzo a fare una querela.

La relazione tra Francesco e Selvaggia

Nel corso dell’intervista, Francesco Chiofalo ha detto che di preciso, la querela per Selvaggia Roma è stata presentata per persecuzione mediatica a scopi diffamatori e adesso per lei ci sono una serie di problemi da risolvere. Stanco di questa situazione, ha invitato la ragazza a concentrarsi sulla tua vita e dimenticarsi di lui.

Ha detto che oramai si sono lasciati da 4 anni e questa storia deve essere sepolta. Ciò vale anche perchè lui sta con un’altra persona e comunque non vuole più sentire parlare di lei .

Francesco ha detto anche di aver contattato una volta lui Selvaggia chiedendo di deporre l’ascia di guerra e di lasciarlo in pace. Secondo i racconti di lui, però, lei non ha voluto accettare questa cosa e addirittura lo aveva seguito fino a casa sua perché lo voleva saltare addosso.