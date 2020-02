Sara Soldati due di picche ad Antonio Zequila al Grande Fratello Vip

Antonio Zequila si scontra con Sara Soldati e ribadisce di essere una persona estremamente seria

Sono passate poche ore da quando Sara Soldati è entrata nella casa del Grande Fratello vip 2020. Subito Antonio Zequila ha espresso il suo parere favorevole per le tre nuove ragazze che sono entrate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Lui non aveva di certo nascosto la sua opinione: secondo lui, quelle tre ragazze sono tutte molto belle e aveva stabilito fin da subito un feeling particolare con lei.

I due però nel corso della trasmissione di lunedì si sono spesso un po’ attaccati con delle accuse. Secondo Zequila, lei avrebbe pronunciato una frase poco carina. A lui non è piaciuto quando lei ha detto che ci stava provando con lei perché lui afferma di essere una persona seria e non certamente un provolone.

Dall’altra parte, Sara dice che in realtà lei stava semplicemente scherzando in quanto lui – dalla sua impressione – ci proverebbe un po’ con tutte le ragazze. Una cosa che a lui non è piaciuta e che nega con forza. Anzi, Zequila ribadisce che non è vero assolutamente e che non c’ha mai provato con nessuna nella casa.

Antonio Zequila offeso con Sara Soldati

Antonio Zequila ha sottolineato che lui non ci ha mai provato con Sara Soldati come invece la ventenne aveva pensato. Ha detto che si rende necessario un equivoco, perché lui non rappresenta nessuno perché è una persona seria.

Inoltre, la situazione è degenerata perché Zequila si è arrabbiato e ha detto pure che gli ha scritto una lettera, però non ha mai pensato di provarci con lei. Ha anche detto che la considera una bella ragazza, ma lei non ha mai fatto niente per provarci nei suoi confronti.

Lo scontro nella casa

Visto che la discussione è un po’ degenerata, alla fine Sara Soldati ha voluto rispondere ad Antonio Zequila che lei non voleva dire nulla di male, dicendo che lui ci provava con tutte le persone.

Lui però non è sembrato molto propenso a lasciar correre la cosa, infatti ha continuato a sottolineare che non ha gradito questo atteggiamento di Sara. Infatti, lui ci tiene a ribadire sempre che è una persona seria e che addirittura, essere accusato di essere un provolone non è una cosa che fa piacere.

Probabilmente questa questione lo ha ferito in maniera particolare perché lui pensava di aver stretto un rapporto con Sara e che lui potrà stare tranquillo, invece poi si è reso conto che non era così.