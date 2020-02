Giulia De Lellis con Andrea Damante, “Li hanno beccati” la foto come una scheggia sul web

Giulia De Lellis ripresa con il suo ex ragazzo Andrea Damante ad un evento a Milano: ecco cosa stavano facendo

Sul web è diventata virale la fotografia di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ex fidanzati sono stati paparazzati insieme, in quanto, si trovavano all’evento a Milano Moncler Genius lo scorso 19 febbraio. Si tratta di una manifestazione che è stata inserita nel calendario della settimana della moda di Milano che durerà fino al prossimo 24 febbraio.

La bella De Lellis in tutto il suo splendore, era andata lì per lavoro e probabilmente ha incontrato il suo ex fidanzato. Deianira Marzano ha visto i due insieme, ha scattato la foto e l’ha pubblicata. Sono proprio loro due, insieme ancora una volta.

Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora insieme?

I due si sono lasciati dopo che lui aveva tradito la ragazza e lei lo aveva scoperto. Lei era riuscita a superare questa cosa, scrivendo addirittura un libro che si intitola Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza.

L’opera ha avuto tanto successo al di sopra di ogni aspettativa e infatti, è stato strano poi vederli insieme in maniera così naturale. Giulia De Lellis si trova – guardando la foto – molto vicino al ragazzo e probabilmente stavano parlando perché lei è stata ripresa ancora nel gesto in cui muove la bocca.

È davvero impossibile pensare che ci sia stato ritorno di fiamma anche se nulla è da escludere. Lei attualmente è fidanzata con Andrea Iannone, mentre invece Andrea Damante è fidanzato con Claudia Coppola. (Continua dopo la foto)

Un possibile ritorno di fiamma

I fan dell’ex coppia devono accontentarsi semplicemente di questa foto in cui i due parlano normalmente: però, è difficile capire cosa accade tra loro, fino a quando i due non decideranno di parlarne liberamente e di dire quali sono i rapporti tra loro.

Quello che è certo è che non è mai da escludere che un amore possa riprendere. Basi vedere quello che è successo tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino si sono lasciati e poi si sono ripresi più forti di prima.

Nei giorni scorsi Andrea Iannone, ovvero il compagno di Giulia De Lellis avrebbe chiesto all’influencer di non pubblicare più storie con lui dopo quello che era successo in merito al doping. Infatti, lui è indagato per questo reato e secondo quanto riferito dal settimanale Chi, aveva chiesto di non farsi più vedere perché deve innanzitutto rispondere alle accuse mosse dalla procura federale nei suoi confronti.