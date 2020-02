Don Matteo 12 anticipazioni e replica sesta puntata: Sergio e Anna si baciano

Le anticipazioni di Don Matteo 12 riportano grandi novità. Sergio deciderà di ascoltare il consiglio di Anna mentre i carabinieri indagheranno su un caso che si rivelerà più complicato del solito.

Le guest star della sesta puntata della fiction con protagonista Terence Hill, in onda giovedì 27 febbraio su Rai 1, sono i The Jackal. La loro presenza sarà utile per far capire alcune cose al maresciallo Cecchini. Quest’ultimo, infatti, sarà alle prese con un’importante decisione che riguarda la sua carriera. Nel frattempo, Sergio commetterà un gesto che spiazzerà Anna.

Anticipazioni Don Matteo 12, trama sesta puntata: arrivano i The Jackal

Le anticipazioni della sesta delle dieci puntate di ‘Don Matteo 12’, intitolata ‘Non Commettere Adulterio’, annunciano un grande colpo di scena. Sergio, dopo un’attenta e profonda riflessione, deciderà di ascoltare il consiglio di Anna.

Ricordiamo che nella puntata precedente il capitano gli aveva detto che scappare da Ines è una pessima idea e che le paure devono essere affrontate. E così, per la piccola Ines arriverà il momento di conoscere il suo vero padre. Dopo qualche tentativo e grazie all’aiuto di Anna, Sergio e sua figlia Ines tenteranno di diventare una famiglia.

Nel frattempo, i carabinieri saranno impegnati a risolvere un caso che coinvolgerà Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, e un uomo del suo passato. Cecchini, deluso per una mancata promozione e offeso dall’atteggiamento dei suoi colleghi, penserà di congedarsi e di trovarsi un nuovo lavoro.

L’amico di don Matteo s’interesserà ai The Jackal, un gruppo di ragazzi diventati webstar, e deciderà di diventare un influencer sui social. Nel frattempo, tra Anna e Sergio scappa un bacio appassionato. Come reagirà Marco Nardi?

Replica sesta puntata di Don Matteo 12: come e quando rivedere la fiction

La replica della sesta puntata di ‘Don Matteo 12’ sarà disponibile solo in streaming online. Dopo qualche ora dalla reale messa in onda, la suddetta puntata verrà caricata su RaiPlay. Tale servizio permette agli utenti registrati di recuperare o riguardare comodamente la puntata interessata.

Scaricando l’omonima applicazione gratuita, è possibile guardare la sesta puntata tramite tablet, smartphone e Smart Tv. Tale app è comoda perché vi permette di guardare la propria fiction preferita a qualsiasi ora, anche se state viaggiando in treno o pullman.