Gemma Galgani e altre dame passano dal Trono over a quello classico? L’indiscrezione

Cancellato il Trono classico di Uomini e Donne?

Nelle ultime ore sul web si è diffusa una notizia che farà poco piacere ai fan di Uomini e Donne. Sembrerebbe che al momento il Trono classico sarebbe stato sospeso a causa degli ascolti bassi. C’è da sottolineare che da oltre un mese di cinque giorni a disposizione, quattro sono dedicati al parterre senior con protagonista Gemma Galgani, e solo uno ai tronisti e corteggiatori.

Il motivo del lento declino è dovuto di certo alle scelte degli autori, con a capo Raffaella Mennoia. In pratica al classico da anni si vedono sempre le solite facce. Ricicli di trono passati e corteggiatori che ricevono un magicamente diventano tronisti. Tutto questo ha praticamente stancato il pubblico tanto che preferisce le storie delle dame e cavalieri.

Il declino del Trono classico e il successo dell’over

Senza ombra di dubbio le avventure del Trono over, composto da dame e cavalieri, crea maggiore interesse da parte del pubblico di Canale 5. Ci si diverte di più e i continui siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani piacciono sempre di più. Poi il fatto delle sfilate intriga gli spettatori che vedono i loro beniamini in altre vesti.

Al momento, però, non c’è nessuna ufficializzazione da parte della redazione di Uomini e Donne e nemmeno l’autrice Raffaella Mennoia ha proferito parola su una possibile sospensione del classico. Ma allora perché si continuano a registrare puntate? Ricordiamo che i giovani sono indietro di ben 5 appuntamenti.

Gemma Galgani e company passano al Trono classico?

Ma nelle ultime ore su internet circola un’altra voce che ha dell’incredibile. Visto il grande successo che ottengono Gemma Galgani, Barbara De Santi e altre dame del parterre senior, si dice che queste ultime potrebbero traslocare al classico in modo da far sollevare gli ascolti deludenti.

Fantascienza o sotto c’è un filo di verità? In tanti pensano che è stata diffusa appositamente la chiusura del Trono dedicato ai giovani solo per far aumentare l’interesse del pubblico e creare della suspance. A quanto pare l’obbiettivo è stato raggiunto: non si parla d’altro.