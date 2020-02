“Praticamente la fotocopia”: Ambra Angiolini presenta la figlia Jolanda Renga [FOTO]

La vita professionale di Ambra Angiolini

La carriera artistica di Ambra Angiolini è partita molto presto, ovvero quando aveva ancora 15 anni. All’epoca fece parte del cast di Non è la Rai per poi passare anche alla conduzione. Inoltre divenne un vero e proprio idolo delle ragazzine realizzando anche dei dischi. Per sua ammissione, però, di recente la donna ha ammesso si non saper cantare.

Poi la svolta, infatti l’ex moglie di Francesco Renga divenne un’attrice di grande successo. Al suo attivo tanti film e fiction sia per Mediaset che Rai. E a proposito di questo prossimamente su Canale 5 andrà in onda la seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua insieme al collega Giorgio Pasotti.

La vita privata di Ambra Angiolini

Oggi Ambra Angiolini è una 42enne realizzata sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Da qualche anno, infatti, è felicemente fidanzata con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Più volte si è parlato di un loro possibile matrimonio ma al momento non se ne fatto nulla. Prima, però, era sposata con il cantante Francesco Renga con il quale ha messo al mondo due figli ora adolescenti. Stiamo parlando di Jolanda che ha 16 anni e Leonardo che ne ha 13.

Jolanda e Leonardo Renga: figli di Ambra e Francesco

Nell’ultimo numero del magazine Chi è riportata una notizia che riguarda Ambra Angiolini. Ovvero che quest’ultima si sia presa una pausa dalla televisione e dal cinema per scrivere un libro dove parla dei suoi passati disturbi alimentari. Inoltre l’ex ragazza di Non è la Rai vuole trascorrere più tempo con i suoi figli che diventano sempre più grandi.

Di recente, infatti, sul profilo Instagram dell’attrice abbiamo visto Leonardo al fianco del compianto pastore tedesco che è venuto a mancare di recente. Mentre in un’altra foto la Angiolini ha presentato al suo pubblico social la primogenita Jolanda. Le due sono insieme a sciare e nell’immagine in questione sono una di fronte all’altra. I follower hanno notato che la loro somiglianza è incredibile: Ecco il post: