Oroscopo Branko 21 febbraio 2020: periodo difficile per Cancro, cambiamenti per Pesci

L’oroscopo di Branko del 21 febbraio riporta novità davvero interessanti. Per i nativi del Cancro è un periodo difficile, invece, per le persone nate sotto il segno del Leone è profondo e di rinascita. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 21 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno sensibile agli umori degli altri, che sa ascoltare e comprendere i loro patemi, aiutare. In questo periodo, Venere risveglia le vostre emozioni più profonde e mette in primo piano le questioni affettive. Luna in Acquario v’invita a guardare al futuro e di cercare nuove strade per esprimere il vostro talento professionale.

Toro – Queste ultime settimane dell’inverno sono importanti e decisive per i rapporti sentimentali non ufficiali e per le coppie di fresca data. L’odierna Luna in Acquario è fredda, di vetro e troppo cerebrale per voi. In più vi rende vulnerabili anche nelle questioni lavorative e finanziarie. Nonostante tutto, riuscite a mettere da parte una bella somma di denaro e nel campo economico siete baciati dalla fortuna. Chiedete una pausa in famiglia e scappate con gli amici.

Gemelli – In questa stagione dei Pesci le fasi lunari sono sempre un problema e allo stesso tempo una soluzione. Luna nuova di domenica in Pesci coinvolge il settore professionale, colleghi e rapporti con gente che siete costretti a frequentare solo per il successo. In questa giornata di venerdì Mercurio e Nettuno vi ostacolano ma Luna amica in Acquario interviene in vostro aiuto. Dovete essere decisi e pronti ad ogni evenienza. L’amore c’è, anche se è litigarello.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In attesa della Luna nuova in Pesci, fate una cura di vitamine per riprendere le forze e per mettervi al sicuro da Marte in opposizione. Per gli uomini over 55 è un periodo difficile. Gli unici lati positivi di questo cielo sono il Sole e i pianeti in Pesci. Mercurio è un affidabile compagno in questo periodo così confuso e insidioso, infatti, tiene forti i legami con persone e situazioni lontane. Un amore iniziato per gioco può trasformarsi in qualcosa di serio e duraturo.

Leone – Periodo profondo e di rinascita. Domenica 23 febbraio nasce una Luna nuova in Pesci, un transito che segnala una svolta. In questa giornata, gli imprenditori troveranno occasioni per l’attività, carriera e nuove imprese. L’odierna Luna in Acquario tocca la forma fisica. La famiglia, il matrimonio, i figli richiamano la vostra attenzione.

Vergine – Sole e Mercurio in Pesci rendono questa giornata agitata e molto stressante. Domenica la Luna nuova in Pesci tocca il matrimonio. Non è solo di disturbo, ci sono molti nativi di questo segno che decidono di sposarsi in breve tempo. L’oroscopo di Branko consiglia ai giovani anche una bella rinascita. Amore illuminato grazie all’odierna Luna in Acquario.

Previsioni di venerdì 21 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Cambiamenti positivi nel settore pratico. Nel campo legale potrebbero esserci delle complicazioni, magari c’è qualcosa che non avete ancora chiarito. Giove tiene sotto osservazione il vostro segno. In questo periodo, la Luna in Acquario risveglia la passione e la gelosia.

Scorpione – Giornata instabile per la vita personale. Luna in Acquario contro Urano provoca tensioni in famiglia. Anche il campo delle collaborazioni sta attraversando un periodo non tranquillo. Le stelle sostengono il campo pratico. In amore siete protetti da Venere, Marte e Giove. Ciò vuol dire una sola cosa: passione.

Sagittario – Domenica tesa a causa della Luna nuova in Pesci. Avete difficoltà a essere in sintonia con gli altri, in famiglia ma le stelle invitano a programmare la vostra vita personale. Non dovete perdere di vista i vostri obiettivi, soprattutto in amore. Mercurio instabile prende di mira i parenti ma Venere in Ariete valorizza l’amore. Fino a domani, la Luna in Acquario è affettuosa e può allontanare le discussioni coniugali di domenica.

L’oroscopo di Branko del 21 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Saturno consiglia alle persone sole o insoddisfatte di rifarvi una vita. Anche le altre stelle offrono protezione per volare in alto nel campo lavorativo e professionale. Urano, presto anche Venere in Toro, vi porterà felici verso la stagione primaverile. Tutti i beni materiali sono destinati a crescere grazie anche all’aiuto dei contatti importanti.

Acquario – Quest’anno siete aperti e moderni, vivi e appassionati della vita. Resta inalterata la fiducia nel prossimo, nonostante le ferite subite. Dovete essere molto prudenti nelle questioni finanziarie, Luna nel segno vi aiuta volentieri. Questa è anche un’ottima giornata per i contatti intensi, incontri casuali possono regalare emozioni e darvi nuove opportunità professionali e finanziarie. Guadagni in aumento.

Pesci – Questa settimana vi siete liberati di Marte negativo ma dovete ancora avere pazienza prima di ritrovare il massimo della forma fisica e mentale. Questo arriverà sicuramente domenica 23 febbraio grazie alla Luna nuova nel vostro segno. Dovete cambiare qualche visione delle cose e abbandonarvi alle onde del destino. Magari vi sveglierete sulla spiaggia dell’amore.